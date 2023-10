TIM SAN MARINO. FEDERICA ANDREANI VINCE IL CONCORSO YOUNG+

Domenica 15 ottobre si è conclusa la promozione “YOUNG+”, dedicata ai Clienti di TIM San Marino che hanno sottoscritto una nuova SIM Under24 per ragazzi con meno di 24 anni.

Ad aggiudicarsi il premio in palio – una Playstation 5 – è stata Federica Andreani, di Borgo Maggiore, che ha ritirato il premio con il figlio Alessandro di 10 anni.

L’offerta Mobile “Under24″ di TIM San Marino, dedicata ai nostri Clienti più giovani, rimane in ogni caso disponibile con un costo mensile di 7,90€ che include: 100 GB, minuti illimitati, 100 SMS, 5 GB di traffico per l’estero e 100 minuti di chiamate in roaming (UE).