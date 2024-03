Tim San Marino: Grandi novità per la tua linea Mobile!

Abbiamo una fantastica notizia da darti! Siamo lieti di annunciare che stiamo potenziando il tuo abbonamento mobile aumentando il limite di dati da 100 a 150 GIGA, senza alcun costo aggiuntivo per te! Nel corso dei prossimi giorni effettueremo l’aggiornamento del tuo profilo nei nostri sistemi. Riceverai pertanto due SMS dal numero di servizio 40915: il primo ti informerà della cancellazione del profilo attuale e il secondo ti notificherà dell’avvenuta modifica. Ma non è tutto: i 150 GIGA potranno essere utilizzati liberamente a San Marino, in Italia e in Roaming all’interno dell’Unione Europea. Non è fantastico? Il nostro impegno è sempre quello di offrirti il massimo! Grazie per essere parte della nostra famiglia. Restiamo a tua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o necessità.

A presto, TIM San Marino