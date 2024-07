Tiro con l’arco (ricurvo): la sammarinese Giorgia Cesarini affronterà la tedesca Michelle Kroppen

PARIGI (25 luglio 2024) – Le qualificazioni del tiro con l’arco (ricurvo), nella spianata Des Invalides parco pubblico al centro della capitale francese, hanno aperto questa mattina (giovedì 25 luglio) le gare dei cinque atleti sammarinesi presenti ai Giochi della XXXIII Olimpiade. La ventunenne Giorgia Cesarini si è classificata al 58° posto, su 64 atlete in gara, con 625 punti e nella gara olimpica sfiderà la tedesca Michelle Kroppen che con 670 ha chiuso in 7a posizione. Le due si sfideranno martedì prossimo, 30 luglio, alle ore 18:11. Cesarini ha provato a ripetere la sua miglior prestazioni ottenuta agli Europei nel maggio scorso a Essen in Germania ha ottenuto nella fase di qualifica 649 punti record sammarinese. Prima nelle qualifiche è arrivata Lim Sihyeon della Repubblica di Corea con 694 punti. «Potevo fare meglio – ha detto Giorgia Cesarini – ho cercato di dare subito il massimo. Dopo l’avvio con l’emozione dell’Olimpiade è stata per il resto una gara normale». Al suo fianco il tecnico Emanuele Guidi, protagonista nell’individuale maschile ai Giochi di Londra 2012 nell’ultimo precedente di un atleta sammarinese della disciplina. Ha seguito la gara il presidente del CONS, Gian Primo Giardi, che alla fine si è intrattenuto con Giorgia Cesarini insieme al nuovo Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri. Il prossimo appuntamento sul campo di gara, dopo la cerimonia d’apertura, vedrà impegnato sabato 27 luglio alle 11 il ventiduenne nuotatore Loris Bianchi a La Defense Arena per le batterie dei 400 metri stile libero. PHOTO ©CONS/Andrea Masini