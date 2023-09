SAN MARINO. TITANO MOTORSPORT VOLA AL RALLY VERMENTINO HISTORICU

Lo scorso weekend, in Sardegna, si è svolto il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico il Rally Vermentino Historicu.

La Titano Motorsport era presente con ben tre equipaggi di cui uno si è piazzato 3° assoluto.

Stiamo parlando di Sebastiano Serpelloni con il suo fido naviga Nicola Petrin i due fermi da un po’ di tempo sullo sterrato hanno avuto un meraviglioso risultato. Portando la Ford Escort della Titano Motorsport sul terzo gradino del podio assoluto!

“Eravamo molto entusiasti di tornare a correre su terra – spiega Sebastiano – dopo qualche anno, soprattutto con le macchine della Titano Motorsport, con Bruno, perché con lui abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto per me è davvero un piacere stare con questa squadra c’è veramente lo spirito di una volta. La gara è stata dura e sofferta, in primis per le macchine, il fondo era distrutto, ma anche per noi non è stato facile. Ci dispiace per il ritiro dei nostri amici Nemo e Paolo, non si vorrebbe ma purtroppo le gare sono anche questo. Alla fine è arrivato questo bellissimo terzo posto, siamo soddisfatti e ringraziamo ancora una vola Bruno e tutta la Titano Motorsport.”

Mentre per gli altri due equipaggi è andata un po peggio purtroppo, come ci ha anticipato Serpelloni.

Costretti ad alzare bandiera bianca alla ps 3 sono stati Nemo Mazza e Marco Cavalli con la loro Ford Escort.

“Che dire, affascinante come sempre la Terra sarda che si rivela ancora una volta tanto impegnativa e selettiva – commenta Mazza – siamo partiti con l’idea di far bene ma a tempo stesso di poter concludere la gara. Il primo giorno sulle due prove prendiamo dei secondi importanti nei confronti dei nostri rivali di classe ma concludiamo al quarto posto assoluto. Dopo una chiacchierata a fine tappa eravamo fiduciosi che al sabato potevamo dare qualcosina in più per avvicinare i nostri tempi a quelli degli scatenatissimi Diana e Tonelli. Partiamo sulla prova “Ala’ dei Sardi” molto veloci e tenendo un buon ritmo ma a metà prova il braccetto anteriore si è spezzato finendo fuori strada. Purtroppo le corse sono anche questo!Dobbiamo ancora lavorare per essere più competitivi – aggiunge Cavalli – ma penso che in cinque gare Nemo ha dimostrato il suo potenziale, ci rifaremo”

Il terzo equipaggio formato da Paolo Diana ed affiancato per l’occasione da Corrado Costa erano a bordo di un’altra nostra Ford Escort gruppo 4, ma la sfortuna ci ha visto lungo e li ha costretti al ritiro proprio sull’ultima prova.

“Trasferta dolce amara in terra sarda… per me è sempre un’emozione andare in Sardegna e ritrovare gli amici di sempre soprattutto andando a correrci. Il rovescio della medaglia è che la gara stava andando bene, essendo anche la prima volta che guidavo la Ford Escort di Bruno, eravamo terzo assoluti, meglio di quello che ci aspettavamo. Ma purtroppo causa di un piccolo inconveniente ci siamo dovuti fermate prima dell’arrivo in piazza a Berchidda. Per noi grande delusione non poterli salutare dal palco, speriamo di rifarci il prima possibile.”

Foto “Ufficio stampa Rally del Vermentino”

Samanta Grossi

Addetta Stampa Titano Motorsport