Tony Effe, tutto esaurito al Palaeur per il concerto di Capodanno

Il popolo di Tony Effe si mobilita per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Il ‘contro concerto‘ organizzato dal rapper romano, dopo l’esclusione dal Capodanno di Roma al Circo Massimo per volere della Giunta capitolina, l’evento è tutto esaurito.

Il concerto ‘low cost’ (il costo del biglietto è di 10 euro) per la notte di San Silvestro al Palaeur di Roma, aprirà i suoi cancelli alle 20, dando il via alla festa alle 21.30 con un djset di Sick Luke.

Tony Effe ha condiviso su Instagram la scaletta dell’evento, promettendo una serata ricca di ospiti e sorprese. Tra le 22 e le 23.30, si susseguiranno esibizioni di quattro artisti ospiti, seguite dallo spettacolo principale del rapper con la partecipazione di ospiti speciali. Dopo la mezzanotte, il djset sarà affidato a Brina Knauss.

Chi salirà sul palco

I dettagli sugli artisti che si uniranno a Tony Effe sul palco sono ancora top secret, ma è possibile che tra questi ci siano figure che recentemente hanno mostrato il loro sostegno al rapper, come Mahmood e Mara Sattei, che hanno scelto di non partecipare al Capodanno ufficiale in segno di solidarietà. Quest’ultimo, a seguito dell’esclusione del rapper, si svolgerà al Circo Massimo con un cast alternativo che include Gabry Ponte, la Pfm, L’Orchestraccia, l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e i Culture Club, con Boy George alla guida.

Gualtieri: “Tony Effe? Un errore ma domani sarà una grande festa della musica”

“Tony Effe? Meglio riconoscere l’errore e correggerlo che fare finta di niente. Dopodiché, quello di cui vorrei parlare è che domani avremo un bellissimo concerto. Ci saranno Gabry Ponte, i Culture Club e Boy George, La Notte della Taranta, L’Orchestraccia, la PFM e giovani gruppi emergenti romani: sarà una grande festa della musica e invito tutti a godersela al Circo Massimo”, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a Tagadà su La7.

AdnKronos