Torna il 15 giugno a Bellaria la “Family Run” 

Presentata l’iniziativa dell’Elite Team Italia a favore dei progetti benefici de “La Prima Coccola ODV”. E il giorno dopo (16 giugno) spazio ai campioni del Bim Triathlon Olimpico con una testimonial d’eccezione: Annalisa Minetti

E’ stato presentato, alla Biblioteca Civica di Bellaria Igea Marina, il Bim Triathlon Olimpico e la Family Run – “Corri per i più piccoli del mondo”, due eventi in uno in programma il 15 e 16 giugno a Bellaria. Una rassegna aperta a tutti (anche ai diversamente abili) che – dalla mattina al tramonto – promette emozioni, divertimento ed un importante risvolto legato al mondo della solidarietà.

Presenti alla presentazione il Sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, l’Assessore a Patrimonio, Demanio, Ambiente e Scuola Adele Ceccarelli, la responsabile regionale Area Giudici FiTri Emilia Romagna, il Presidente de “La Prima Coccola ODV” Alessandro Marchi e il Presidente della Cooperativa Bagnini di Bellaria Paolo Rinaldini.

Testimonial dell’evento Annalisa Minetti, atleta paralimpica di atletica leggera e triathlon del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre al suo esordio assoluto sulla distanza olimpica.

La Family Run (non competitiva), come detto, partirà il 15 giugno (dalle ore 18) e si snoderà lungo tre distanze: 3 km, 5 km e 10 km. L’evento, aperto a tutta la famiglia, é un’occasione per condividere momenti speciali e, nel contempo, sostenere una causa importante. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto al progetto “A un passo da te – La casa delle famiglie”, il progetto de La Prima Coccola ODV che offre accoglienza gratuita ai genitori di neonati prematuri presso l’Ospedale Infermi di Rimini.

Il Bim Triathlon Olimpico, invece, si svolgerà il giorno dopo (16 giugno) con partenza alle ore 9.30 sulle seguenti distanze: nuoto (1.5 km), ciclismo (40 km) e corsa (10 km). La competizione – aperta ad atleti professionisti e amatori (anche paratleti) – metterà alla prova i partecipanti in tre discipline avvincenti, offrendo spettacolo e adrenalina. Per altro, da quest’anno, la Federazione Triathlon ha affidato alla rassegna bellariese il titolo di “Olimpico Gold” e, per il terzo anno consecutivo, il Bim Triathlon Olimpico farà parte del circuito Tri-Cup Age Group Emilia Romagna.

Info asd.elite.team@gmail.com, https://eliteteamitalia.it.