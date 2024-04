Torna il Marecchia Dream Fest: musica e volontariato per il festival dei sognatori

Appuntamento al Ponte di Tiberio martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio

per due giorni di festa, live, dj set e incontri.

Alla piazza sull’Acqua il villaggio dei Dreamers con oltre 50 realtà del terzo settore.

Il concertone rende omaggio a David Bowie, in apertura l’arrivo della Marching Band

Rimini – “Chi l’ha detto che i sogni non diventano realtà?”. Martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio torna a Rimini il Marecchia Dream Fest, l’evento che per due giorni porterà musica e intrattenimento nella cornice del Parco XXV Aprile, a due passi dal bimillenario Ponte di Tiberio. E così come avvenuto lo scorso anno, anche in questa edizione la Piazza sull’Acqua sarà teatro del raduno dei dreamers: il tradizionale concertone della Festa dei lavoratori si unisce infatti con RiminiONLIFE, il ritrovo del mondo del volontariato cittadino.

Per il secondo anno consecutivo quindi il Marecchia Dream Fest si amplia diventando un unicum in Italia: la musica sarà assoluta protagonista di due giorni dedicati al divertimento, alla socialità, alla primavera, valorizzando allo stesso tempo coloro che con il loro impegno quotidiano provano a migliorare la società in cui viviamo. È il cosiddetto “terzo settore”, che con VolontaRomagna, insieme al Comune di Rimini partner e patrocinatore dell’evento, porterà le realtà associative riminesi a conoscersi, confrontarsi, presentarsi alla città, per una vera festa della ‘comunità allargata’.

Il terzo settore riminese al Marecchia Dream Fest 2024

Il mondo del volontariato riminese sarà presente al Marecchia Dream Fest con stand, attività aperte a tutti, intrattenimento e sorrisi nel Villaggio dei Dreamers, allestito nell’invaso del Ponte di Tiberio. Un’occasione imperdibile per conoscere le quasi 50 associazioni che VolontaRomagna porta con sé al festival, le loro attività, il loro impegno per cambiare in meglio la comunità che ci circonda.

“Appuntamenti come questo rappresentano un’importante occasione per conoscere il volontariato e quello che fa nel nostro territorio – racconta Giorgia Brugnettini, presidente di VolontaRomagna – Per il secondo anno consecutivo il terzo settore si apre al Marecchia Dream Fest all’insegna del sogno, quello che sta alla base del volontariato e dei progetti comuni per il nostro futuro. La possibilità di parlarsi, di fare rete, di lavorare e sognare un domani condiviso unisce l’azione quotidiana delle realtà di volontariato con quello che questo festival vuole rappresentare per Rimini e i riminesi. Grazie alle associazioni che anche in questa edizione con entusiasmo e impegno popoleranno i due giorni di festa”.

Il Villaggio dei Dreamers sarà anche l’occasione per promuovere alcuni due dei progetti dedicati al sociale avviati recentemente dal Comune di Rimini. Il primo è Tante famiglie, una città, il progetto di vicinanza solidale tra famiglie della collettività e cittadini volontari. L’obiettivo è quello di fornire supporto in situazioni di temporanea fragilità a chi ne ha bisogno: ci sono due famiglie, una affiancante e una affiancata, e ci sono infiniti gesti, relazioni, azioni di cura e condivisione per superare i problemi che a volte ci si trova ad affrontare. Maggio sarà il Mese delle Famiglie, e il 1° maggio sarà l’occasione per conoscere e prendere parte agli appuntamenti che avranno luogo nei giorni a seguire.

Il secondo è il percorso partecipativo per la definizione del Piano generale di inclusione sociale e contrasto all‘isolamento del Comune di Rimini: lavorare ad una città inclusiva non è solo una questione di servizi e il supporto alle persone fragili della comunità si raggiunge anche passando attraverso le relazioni, la prossimità, le reti sociali.

“La musica si unisce al racconto del lavoro prezioso della rete del terzo settore del territorio, dando vita ad un’occasione di incontro e di conoscenza unica nel suo genere – sottolinea l’assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda – Si tratta di una grande opportunità perché permette di dare uno spazio di visibilità importante alle tante realtà di volontariato, all’’interno di un contesto informale, divertente e molto partecipato come il Marecchia Dream Fest. E’ l’ennesima testimonianza di una comunità che, nelle sue differenze e nelle sue diverse espressioni, si riconosce in valori come la solidarietà, il reciproco aiuto, la condivisione. Un approccio che è alla base delle politiche sociali del Comune di Rimini, che sta investendo in azioni che poggiano proprio sulla volontà di rafforzare la nostra rete di volontariato. Penso ad esempio al progetto ‘Tante Famiglie una Città: individui, coppie, famiglie che si mettono in supporto di altre famiglie vulnerabili. Un modello di supporto sociale innovativo che fa leva su un principio antico: nessuno si salva da solo”.

Il programma dell’evento e il concertone del 1° maggio

Saranno due giorni di festa all’insegna dello stare insieme. Si parte il 30 aprile, quando il “Villaggio dei Dreamers” aprirà le sue porte dalle ore 17.00 alle 22.00, con stand, food truck per tutti i gusti, gonfiabili e giochi per bambini, intrattenimento per tutte le età che accompagneranno i visitatori durante tutta la durata dell’evento. Sul palco del Marecchia Dream Fest aprirà le danze il gruppo The Employees e sarà poi la volta dei The Caribbean Delights, all star band della east coast romagnola, che suonerà con specialitá sonore a base di early reggae e rocksteady con venature di ska, soul, funk e calypso. Gran finale con The Bluebeaters, la storica band dei maestri dello ska e del rocksteady che ha portato al successo pezzi come Tutta mia è la città, che festeggia i suoi 30 anni di attività sul palco riminese con una tappa del “Non sento più” tour.

Dalle 22.00 alle 24.00 si balla con SATELLITE IN THE PARK Dj-Set, lo storico party riminese che porta i suoi dj Accio e Capoz on stage per la chiusura della prima giornata di festival all’insegna della musica e del divertimento.

Il 1° maggio sarà la giornata clou dell’evento, quella del tradizionale concertone della festa dei lavoratori. La maratona musicale gratuita aprirà le sue porte dalle ore 11.00 fino alle 21.00 insieme ad artisti, band e musicisti locali e italiani, con una line up d’eccezione. Aprirà una formazione speciale nata per il festival, che unisce il mondo del volontariato a quello della musica: la TeamBòta Band, con un repertorio tutto da scoprire.

A seguire dalle ore 12.00 si alterneranno sul palco Nàe, Scuse Inutili, Cumbia Poder, Filippo Malatesta, Camilla & i Bomboloni alla Crema, España Circo Este.

Ci sarà poi un omaggio a David Bowie con il progetto “L’uomo che cadde sulla Terra” e l’esibizione dei Senza volto, la band vincitrice del contest riminese RisuonaRimini. Direttamente da Reggio Emilia, in apertura del Marecchia Dream Fest arriverà anche la Marching Band, una banda formata da ragazzi e ragazze con disabilità che dalle ore 12.00 percorrerà le strade del centro da piazza Cavour fino al Villaggio dei Sognatori. A ritmare il tutto, presenti on stage DJ SUPERSONICK & STARLA e la conduzione di Antonio Ramberti del Duo Bucolico.

“Musica e voglia di condividere, divertirsi e stare insieme sono gli ingredienti semplici ma fondamentali di una manifestazione che ogni anno cresce e stupisce – spiegano Daniele Maggioli, Michael Frisoni e Dario Merendino, rispettivamente direttore artistico e organizzatori del Marecchia Dream Fest –. L’edizione 2024 vedrà alternarsi sul palcoscenico tanti artisti del territorio e italiani, in un mix di generi e di proposte pensate per un pubblico variegato e trasversale, dai giovani alle famiglie. Come ogni anno abbiamo scelto di dedicare un tributo a chi ha segnato la storia della musica: dopo Rino Gaetano, Fabrizio De André, John Lennon e Piero Ciampi, in questa edizione sarà la volta di un artista indimenticabile: David Bowie. Per non parlare dell’orgoglio di rafforzare anche quest’anno il nostro rapporto con il mondo del terzo settore, ormai ingrediente fondamentale della nostra kermesse. Un ringraziamento va quindi a chi con entusiasmo supporta questa avventura che cresce anno dopo anno”.

Durante tutta la durata dell’evento ci saranno food truck con offerte culinarie del territorio, drink e bar, gonfiabili e giochi per bambini, intrattenimento per tutte le età. E tanta tanta musica.

Il Marecchia Dream Fest 2024 è realizzato in collaborazione con VolontaRomagna, con il patrocinio del Comune di Rimini e con CGIL Rimini, Cisl Rimini, UIL Rimini, Uni RSM.

L’ingresso è gratuito.