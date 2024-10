Torna il piromane delle Fiat Panda a Rimini: un nuovo incendio tra le auto

Un incendio ha colpito nuovamente una Fiat Panda a Rimini lunedì 14 ottobre, intorno alle 12, in via Umberto Cagni. Il proprietario dell’auto ha assistito all’insorgere delle fiamme nel lato passeggero anteriore e ha tentato di spegnere il rogo utilizzando una coperta. Durante l’intervento, ha riportato ustioni che richiedono ora una valutazione medica da parte del personale sanitario accorso sul posto.

La Polizia Scientifica è intervenuta per eseguire i rilievi del caso, mentre l’episodio segna il sesto incendio di una Fiat Panda nella zona in pochi giorni. In gran parte dei casi, il fuoco è stato appiccato ai sedili dell’abitacolo, suggerendo un modus operandi costante da parte dell’autore di questi atti.