Torna il Premio Sport Rimini e Riccione – Caffè Giglio

Torna con la sua settima edizione il “Premio Sport Rimini e Riccione – Caffè Giglio”, nato per dare risalto alle associazioni e società sportive di Rimini e Riccione che si sono messe in evidenza per risultati sportivi o meriti organizzativi o legati al sociale. La serata conviviale si svolgerà giovedì, come da tradizione, al ristorante Frontemare, a Miramare di Rimini, e sarà trasmessa su Icaro TV (canale 18) venerdì alle 21:30.

“Ci siamo quasi – attacca Roberto Bonfantini, direttore responsabile di Icaro Sport e ideatore del Premio Sport Rimini e Riccione -. Anche quest’anno è arrivato il momento della nostra festa dello sport, un momento in cui le realtà sportive del nostro territorio si ritrovano insieme a tavola e a condividere per una serata il palco per raccontare risultati e progetti. Come negli anni precedenti premieremo anche l’Atleta dell’anno di Rimini e l’Atleta dell’anno di Riccione, e consegneremo il Premio Fair Play, in collaborazione con il Panathlon Club Rimini. Abbiamo istituito da questa edizione anche il premio per il Dirigente dell’anno, che sarà intestato a Gianluca Lombardini, il papà del Miramare Basket, e che sarà consegnato dalla moglie di “Lomba”, Elisabetta Buriani. E da quest’anno il premio per il miglior Allenatore sarà intestato anche a Cosimo Franco, il mio mitico primo allenatore di calcio, che purtroppo ci ha lasciato da poco più di una settimana. Il premio avrà quindi una triplice intestazione: Giuseppe Fabbri, Riccardo Salvatori e Cosimo Franco, i miei tre Maestri di sport. A consegnare questo riconoscimento sarà Sergio Franco, figlio di Cosimo e delegato provinciale della FIGC di Rimini. Sarà presente l’assessore allo Sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi. Al mio fianco sul palco ci sarà, come l’anno scorso, l’ex pallavolista Federica Pappacena. Ringrazio Fabrizio Giglio, titolare del Caffè Giglio, per aver creduto da subito nel progetto, i fratelli De Luca e tutto lo staff di Frontemare per la capacità di farci sentire sempre a casa, e tutte le società e gli sportivi che parteciperanno: sono loro i grandi protagonisti della serata. Un ringraziamento anche a tutti i nostri partner del progetto “+ grandi insieme”, che ci hanno permesso di pensare e mettere in pratica un palinsesto sportivo di Icaro TV di primissimo livello”.

Trentadue le società premiate (in ordine alfabetico): A.C. Arzòn, Athena Rimini, Centro Karate Riccione, Club Nautico Rimini, Ginnastica Riccione, Golden Club Rimini International, Miramare Basket, New Rimini Baseball & Softball, Nuovo Motoclub Renzo Pasolini, Pattinaggio Riccione, Pedale Riminese, Polisportiva Garden, Polisportiva Fontanelle, Polisportiva Riccione – Sezione Judo, Polisportiva Riccione – Sezione SuperAbili, Polisportiva Stella, Promosport Rimini, Real Riccione, Riccione Calcio 1926, Riccione Volley, Rimini Archery School, Rimini Football Club, Rimini Rugby, Rinascita Basket Rimini, Rivazzurra Calcio, Riviera Basket Rimini, Riviera Gym, Riviera Volley Rimini, Torre Pedrera Falcons Baseball Club, United Riccione, Victoria e Viserba Bike Team.

Comunicati stampa