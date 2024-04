Tornano sole e caldo nel weekend, ma tregua finirà il primo maggio

Venerdì e sabato

domenica l’avanzata dell’alta pressione subtropicale regalerà un tempo più stabile per tutti

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it ci presenta le previsioni per i prossimi giorni, spingendosi con una tendenza fino alla festa del 1° maggio.saranno ancora delle giornate a tratti molto instabili per alcune regioni; infatti al Nord l’atmosfera non sarà ancora del tutto stabile e così le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest dove nevicherà ancora sulle Alpi, mediamente sopra i 1200 e poi 1500 metri. Il tempo sarà meno piovoso al Nordest e al Centro e più soleggiato al Sud. Con, infatti il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire generosamente fino a raggiungere facilmente i 24-25°C su molte città.