Tosi e D’Este rimettono la partita in parità, 2-2 tra Victor San Marino e Aglianese

10’ giornata Girone D Serie D 2023-2024

Victor San Marino 2-2 Aglianese

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Bertolotti (33’st Gramellini), De Queiroz (27’st Lombardi), Onofri; Tommaso Benvenuti, Lattarulo (13’st Tosi), Sabba (39’st Morelli), Haruna, Lazzari (13’st Sollaku); Arlotti, D’Este

A disposizione: Gattuso, Giacomo Benvenuti, Sami, Lozza

Allenatore: Stefano Cassani

Aglianese (5-3-2)

Aiolfi; D’Ancona (39’st Zumpano), Fiaschi, Iacoponi, Viscomi, Maloku; Marino, Grilli, Perugi; Bocalon, Lika (39’st Bifini)

A disposizione: Moretti, Marcellusi, Santarpia, D’Amico, Di Fiandra, Tesi, Eddarraj

Allenatore: Francesco Baiano

Arbitro: Scicolone

Assistenti: Cristini – Mamouni

Ammoniti: 32’pt Marino (A), 36’pt De Queiroz (V), 42’pt Iacoponi (A), 21’st Aiolfi (A), 48’st Haruna (V)

Marcatori: 40’pt Lika, 24’st Bocalon, 35’st Tosi, 46’st D’Este

STADIO DI ACQUAVIVA – Ad Acquaviva le due squadre sono tenute in ostaggio dal vento che aleggia sull’impianto di gioco. Prima del fischio d’inizio Victor San Marino e Aglianese si stringono al centro del campo per ricordare le vittime del maltempo in Toscana e la squadra di San Marino ha indossato per l’occasione una maglia commemorativa come segno di vicinanza a tutta la Regione.

La prima occasione del match arriva dopo 9’ per l’Aglianese, spiovente da calcio d’angolo dove arriva la girata di Iacoponi che termina di poco alta sopra la traversa. La Victor risponde con l’affondo di Lazzari, che mette dentro per D’Este il quale viene anticipato da Aiolfi. I neroverdi spingono con Marino, cross pericoloso che viene deviato dal vento e costringe Pazzini a respingere coi pugni. Gli ospiti sono di nuovo in avanti con Perugi, pallone deviato in angolo. Dal corner che segue arriva il tiro di Marino da posizione defilata, che trova ancora una volta l’intervento di Pazzini per deviare in calcio d’angolo. L’Aglianese prosegue il suo forcing offensivo: rimessa laterale, Viscomi devia come può e Pazzini ci mette una pezza. Occasione enorme per la Victor San Marino al 26’ con la specialità di casa, i calci d’angolo, batte Sabba e pesca Haruna che colpisce di testa centrando il palo. Sul ribaltamento di fronte contatto nell’area della Victor tra un difensore biancazzurro e Perugi, i neroverdi richiedono il rigore ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 37’ è Lika che prova a rompere gli indugi, sulla sua conclusione di destro da dentro l’area Pazzini blocca in due tempi. Al 40’ Lika riesce a portare in avanti i suoi, serie di batti e ribatti all’interno dell’area di rigore e il numero 80 ci mette lo zampino vincente per insaccare. La risposta degli uomini di Cassani è nella punizione di Sabba sul primo palo allontanata in corner da un difensore avversario. Allo scoccare del 45’ l’Aglianese potrebbe portarsi sul 2-0: corner di Marino sul primo palo per Like che colpisce di testa il legno.

La ripresa si apre con la Victor in avanti dopo 3’, Haruna vede lo spiraglio per Lattarulo che allarga troppo il piattone e la sua conclusione finisce abbondantemente a lato. I biancazzurri ritornano alla carica al 10’: De Queiroz fa l’esterno aggiunto e va sulla fascia, palla dentro per D’Este che si gira e conclude alto. L’Aglianese è cinica e alla prima occasione del secondo tempo trova il raddoppio, traversone dalla sinistra di Maloku perfetto per lo stacco di Bocalon che batte Pazzini. La partita si fa avvincente al 36’ con la Victor che la riapre sugli sviluppi di un corner, l’ultimo a toccare da due passi è il neo entrato Tosi che accorcia le distanze. Con l’ingresso di forze fresche la Victor ci prova, cross di Gramellini per D’Este e Aiolfi devia. I biancazzurri hanno la forza e caparbietà per pareggiarla, al primo dei cinque minuti di recupero assegnati D’Este viene pescato in area e la sua girata finisce in rete facendo esplodere di gioia i tifosi ad Acquaviva.

FOTO ©PIERPAOLO PIPPO