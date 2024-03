Totalitarismi. A loro insaputa. … di Sergio Pizzolante

Altri non si nascondono per niente.

Non tutti, alcuni, un bel po’, non lo sanno.

Cioè, questi sono fascisti o comunisti, neo fascisti o neo comunisti, neo comunisti o neo fascisti, ma non lo sanno.

Ciò che mi turba di più guardando Talk, leggendo giornali, libri anche, non è il neo comunismo o il neo fascismo che avanza, che torna ad avanzare, no.

Facendo un ordine di pericolosità, direi, che i meno pericolosi sono quelli che lo sanno e lo dicono, tipo il professor D’orsi, “un nuovo comunismo e’ possibile”, dice. Azz…applausi.

O Bandecchi, tipo. Dall’altro lato.

Che poi gira e rigira, come i fascisti che diventarono subito comunisti per appendere a testa in giù i loro simili, gira e rigira e’ sempre lo stesso giro.

O i ragazzi che impediscono agli altri di parlare nelle università. Lottano per il comunismo e contro il capitalismo e lo dicono. Bravi, bravi.

Contro la ricchezza, degli altri. Bravi bravi.

E anche contro gli ebrei, che sono ricchi.

Bravi bravi. Applausi….

Terzo grado di pericolosità.