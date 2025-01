Tottenham supera il Liverpool 1-0 nella semifinale di Carabao Cup: paura per Bentancur, gol decisivo di Bergvall

Il Tottenham Hotspur ha ottenuto una vittoria di misura sul Liverpool nella semifinale di andata della Carabao Cup, imponendosi per 1-0 grazie a un gol nel finale del giovane Lucas Bergvall.

L’incontro, disputato al Tottenham Hotspur Stadium, è stato segnato da un momento di grande apprensione nei primi minuti, quando Rodrigo Bentancur ha subito un infortunio preoccupante. Il centrocampista uruguaiano è caduto rovinosamente dopo un tentativo di colpo di testa, rimanendo a terra privo di sensi. L’intervento tempestivo del compagno Pedro Porro, che ha posizionato Bentancur in posizione di sicurezza, ha permesso ai medici di prestare le prime cure sul campo. Dopo circa otto minuti di sospensione, Bentancur è stato trasportato in ospedale, dove è stato confermato che era cosciente e in grado di comunicare.

Nonostante l’incidente, la partita è proseguita con entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato. Il Liverpool, detentore del titolo, ha cercato di imporre il proprio gioco, ma ha trovato difficoltà nel superare la difesa degli Spurs. Al 86º minuto, il diciottenne svedese Lucas Bergvall ha realizzato il gol decisivo, sfruttando un assist di Dominic Solanke e regalando al Tottenham un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno.

Il tecnico del Tottenham, Ange Postecoglou, ha elogiato la resilienza della sua squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione in vista del ritorno ad Anfield. Dal canto suo, l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha espresso fiducia nella possibilità di ribaltare il risultato nella partita casalinga, pur riconoscendo la necessità di migliorare alcuni aspetti del gioco.

La gara di ritorno è in programma il prossimo mese, quando le due squadre si contenderanno l’accesso alla finale della competizione.