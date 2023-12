Tpl, Lega: “Da Mit oltre 8 mln a Enti locali e Aziende Emilia Romagna” 

Roma, 1 dic. – “Più di 8 milioni in arrivo dal Mit agli Enti locali e alle Aziende dell’Emilia Romagna per i servizi di trasporto pubblico locale. Nello specifico si tratta di circa 2,9 milioni come ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 e di oltre 5,8 milioni a titolo di anticipazione per il terzo quadrimestre 2022. L’obiettivo è quello di garantire un servizio pubblico il più possibile efficiente rispetto alle necessità indicate dai territori a cui sia il ministro Matteo Salvini che la Lega al Governo prestano grande attenzione cercando di dare risposte adeguate e tempestive”. Lo dichiara il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone.

Ufficio Stampa Lega Romagna