Tra sole e veloci temporali il caldo si fa via via più intenso – La possente ondata di calore dal weekend si farà sentire anche al Nord con valori di 36/37 gradi e zero termico alle stelle .. di Roberto Nanni

Tra la serata di ieri e quella di oggi (mercoledì 7) l’alta pressione sarà sempre ben presente sull’Italia anche se lascerà un po’ scoperto il Nord che infatti verrà raggiunto dalla seconda perturbazione del mese di agosto. Lo stesso anticiclone di matrice africana continuerà a dominare la scena sul Mediterraneo centro-occidentale mentre correnti oceaniche investiranno Germania, stati alpini e Francia lambendo anche le Alpi e favorendo un incremento dell’instabilità anche in Pianura Padana. Ecco come una giornata inizialmente stabile e soleggiata in Emilia-Romagna cambierà volto con temporali che dall’Appennino centro-orientale sconfineranno, entro sera, sulle pianure portando qualche rovescio a carattere sparso e irregolare. Fenomeni rapidi ma localmente di forte intensità. Piovaschi durante la notte vengono previsti sulle province di Ravenna e Forlì-Cesena, mentre il Riminese potrà essere raggiunto da qualche “sventolata” in uscita dai temporali in transito al largo delle coste.

Caldo che però non mollerà la presa, anzi, tenderà ad aumentare ulteriormente nelle prossime giornate rendendo il caldo via via più intenso e afoso: di conseguenza da giovedì 8 prevarranno condizioni pienamente estive con temperature che, soprattutto nella seconda parte della settimana, tenderanno a crescere fino a valori di 36/37 gradi. L’instabilità pomeridiana sarà limitata ai soli settori appenninici mentre lungo le coste i venti soffieranno a regime di brezza e il mare risulterà pressoché calmo.

Le attuali proiezioni indicano che questa massa d’aria rovente e la presenza del soleggiamento garantito dall’alta pressione, oltre a determinare un weekend del 10-11 agosto rovente, probabilmente, spianerà la strada verso un Ferragosto caratterizzato da temperature fino a 6/8 gradi superiori a quelle che mediamente dovrebbero stazionare sulle nostre regioni in questo periodo dell’anno: spingendo lo zero termico a raggiungere delle quote insolitamente elevate, fino a 4600/4800 metri.