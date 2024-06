Traffico intenso in A14 nei mesi estivi: si punta ai collegamenti verso la costa romagnola attraverso i servizi ferroviari

Durante la stagione estiva, Trenitalia-Tper ha annunciato un potenziamento dei servizi ferroviari verso la costa romagnola, con fino a 140 collegamenti al giorno su Rimini il sabato e 52 treni al giorno da Bologna a Rimini. Questo aumento è dovuto alla crescente preferenza dei passeggeri di scegliere il treno anziché l’autostrada per raggiungere le località balneari, con un aumento del 4,4% dei passeggeri rispetto al periodo pre-Covid. Si prevede un ulteriore aumento di passeggeri quest’estate e per garantire un accesso facilitato e un trasporto confortevole, sono stati potenziati ulteriormente i servizi. Inoltre, la Regione sta già pianificando il futuro cantiere del Passante di Bologna nel 2025, con la richiesta di deviare una delle Frecce in passaggio a Bologna verso Ravenna e la costa romagnola per evitare disagi ai viaggiatori.