Tragedia a Bardi, in provincia di Parma: Agricoltore 61enne muore travolto dal suo toro

Un tragico incidente si è verificato nella frazione di Comune Soprano, nel comune di Bardi, provincia di Parma, dove un agricoltore di 61 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un toro del suo allevamento. I fatti si sono svolti nella serata di domenica, quando l’uomo, attirato da rumori provenienti dalla stalla, è sceso per verificare cosa stesse accadendo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, il toro, presumibilmente slegato, ha aggredito l’agricoltore, lasciandolo gravemente ferito. Non vedendo tornare il figlio, la madre novantenne ha allertato i vicini, che hanno trovato l’uomo ferito all’interno della stalla. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il 61enne è deceduto poco dopo.

I Carabinieri della stazione di Bardi sono intervenuti sul posto, mentre la salma è stata trasportata all’Ospedale di Parma per l’autopsia. La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro di Val Noveglia, dove l’agricoltore, noto per la sua passione per il bestiame e i cavalli, era molto stimato e rispettato. Oltre alla sua attività di allevatore, si occupava anche della chiesa locale insieme alla madre.