Tragedia a Cattolica: due morti in poche ore scuotono la comunità

Cattolica vive un doloroso lutto con la scomparsa di due suoi cittadini in un tragico incidente avvenuto il 30 dicembre 2024. Paolo Foschieri, 59 anni, ha perso la vita a causa di un incidente stradale mentre guidava la sua Harley Davidson lungo via Emilia-Romagna. Un furgone gli avrebbe tagliato la strada, provocando la caduta dell’uomo, che è deceduto sul colpo.

Nello stesso giorno, Alessandro Gambino, 46 anni e proprietario della Locanda Rosy, è morto mentre si trovava in vacanza sul Monte Nerone con la famiglia. Dopo aver accusato forti dolori al petto allo chalet del rifugio Principe Corsini, la situazione è rapidamente peggiorata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori e l’arrivo dell’eliambulanza proveniente da Ancona, per Gambino non c’è stato nulla da fare. La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio di Fano, in attesa dell’autopsia.

La comunità di Cattolica è unita nel cordoglio, profondamente colpita da queste due tragiche perdite che hanno scosso la città. Amici e familiari si preparano a dare l’ultimo saluto ai due concittadini, esprimendo incredulità e tristezza per la loro scomparsa.