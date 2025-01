Tragedia a Gatteo: Muore un ciclista colpito da malore

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Gatteo questa mattina, intorno alle 11, in via Fiumicino. Un uomo di 60 anni, L.C., conosciuto per la sua attività come artigiano nel settore della calzatura, è deceduto mentre stava pedalando verso il suo laboratorio.

Secondo le testimonianze, l’uomo ha accusato un malore improvviso mentre si trovava davanti al civico 16. I passanti, accortisi della situazione, hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimazione, per L.C. non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri, mentre tra i presenti regnava un clima di sconcerto e tristezza per la perdita di un volto noto della comunità.