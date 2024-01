Tragedia a Ravenna: donna si getta dalla finestra con la figlia di 6 anni e il cane

Terribile tragedia a Ravenna: una donna di 41 anni italo-svizzera, Giulia Lavatura, si è suicidata lanciandosi dalla finestra insieme alla figlia di 6 anni, Wendy, e al cane. La bambina e il cane sono deceduti, mentre la madre è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Le indagini sono in corso da parte delle autorità competenti e si cerca di ricostruire l’accaduto. Un lungo post scritto dalla donna prima della tragedia è stato trovato dagli investigatori e potrebbe fornire importanti elementi per comprendere i motivi che hanno portato a un gesto così tragico. Gli operai presenti sul posto hanno assistito all’incidente e sono rimasti sconvolti, così come i condomini dell’edificio. Il sindaco Michele De Pascale ha espresso il cordoglio della città e ha offerto le più sentite condoglianze ai familiari della bambina e a tutti coloro colpiti da questa terribile perdita.