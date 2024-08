Tragedia a Rimini. 14enne polacco annega, inutili i soccorsi

Un tragico episodio si è consumato oggi a Rimini, dove un ragazzo di 14 anni, di nazionalità polacca, ha perso la vita per annegamento nelle acque di Rimini sud. Il corpo del giovane è stato rinvenuto poco prima delle 13 nei pressi del bagno 91-92, ma nonostante i rapidi interventi di soccorso, non è stato possibile rianimarlo.

Il ragazzo, che si trovava in vacanza con un gruppo di connazionali, era scomparso da circa mezz’ora e di lui si erano perse le tracce. Il servizio di Pubbliphono era stato attivato per cercare di rintracciarlo, ma purtroppo, la situazione si è conclusa tragicamente.

Secondo quanto emerso, il mare era molto mosso al momento della scomparsa del ragazzo. Un marinaio di salvataggio ha individuato il giovane a circa trenta metri dalla riva e lo ha riportato a terra, dove un’infermiera in vacanza ha tentato disperatamente di rianimarlo. Gli sforzi per salvare il ragazzo sono durati quasi tre quarti d’ora, ma alla fine non c’è stato nulla da fare.

La Capitaneria di Porto ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comitiva di giovani polacchi, amici del ragazzo, è rimasta profondamente scossa dalla tragedia.