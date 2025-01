Tragedia a Rimini: scoperto il corpo di un’anziana in casa

RIMINI – Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Rimini. Ieri mattina, una donna di 91 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Dell’Edera. La figlia, preoccupata per il prolungato silenzio della madre, ha avvertito i vigili del fuoco dopo aver tentato inutilmente di entrare in casa. La porta era chiusa dall’interno, con le chiavi ancora nella serratura.

Intorno alle 9:20, i pompieri sono intervenuti per forzare l’ingresso. Purtroppo, una volta dentro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana, rinvenuta riversa a terra. Sul posto sono giunti anche i paramedici del 118, già allertati dai vigili del fuoco, e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i dovuti accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Al momento, non sembrano esserci elementi che facciano presagire a un coinvolgimento di terzi nella vicenda.