Tragedia a Villa Verucchio: trovato morto Settimio Fabbri, 85enne scomparso il 2 gennaio

Nella notte, lungo la pista ciclabile di Villa Verucchio, è stato rinvenuto il corpo di Settimio Fabbri, un uomo di 85 anni scomparso nel pomeriggio del 2 gennaio. Fabbri, noto nella comunità per il suo carattere affabile e la sua disponibilità verso gli altri, era uscito in bicicletta tra le 15 e le 16 senza fare ritorno a casa. In preda all’ansia, i familiari avevano dato l’allerta anche attraverso i social media, cercando di raccogliere informazioni sul suo possibile avvistamento. La notizia della sua scomparsa aveva suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, che lo ricordano con affetto.