Tragedia domestica a Montecchio Emilia, pensionato muore cadendo dalla scala mentre pulisce i vetri

Un grave incidente domestico ha avuto luogo questa mattina a Montecchio Emilia, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre puliva una vetrata. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00, quando il pensionato, impegnato nella pulizia delle finestre esterne del suo condominio, ha improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa tre metri.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, e sul posto sono arrivati sia i sanitari del 118 che i Carabinieri. Nonostante l’arrivo tempestivo e il successivo trasferimento in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente, anche se i primi accertamenti indicano che si è trattato di una tragica fatalità. Questo episodio sottolinea ancora una volta i rischi legati alle attività domestiche, specialmente per le persone anziane, e solleva interrogativi sulla necessità di misure preventive più efficaci per garantire la sicurezza in casa.

Il pensionato era una figura benvoluta, nota per la sua disponibilità e il suo coinvolgimento nelle attività sociali del quartiere.