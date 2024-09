Tragedia nel Ravennate: giovane investito e ucciso da un camion

Un grave incidente ha scosso la frazione di Castiglione di Ravenna nella serata di giovedì, quando un giovane di circa trent’anni, di origine straniera, è stato travolto da un camion mentre si trovava lungo una strada di campagna. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 in via Ponte della Vecchia, e la vittima è morta sul colpo.

Secondo le informazioni disponibili, l’autista del camion, un uomo di 35 anni, stava trasportando bestiame da un vicino macello quando, avvertendo un forte impatto, si è fermato. Scendendo dal veicolo, ha scoperto la tragica situazione e ha immediatamente contattato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai paramedici del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di indagine da parte della polizia locale, che sta cercando eventuali testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava da solo o in compagnia di altri quando è avvenuto l’incidente. Per permettere i rilievi del caso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.