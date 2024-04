Tragedia sfiorata nei pressi di un centro sportivo di via Enzo Zoni. 17enne accoltellato. Identificato dai carabinieri il presunto autore, anche lui minorenne

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia hanno denunciato un 16enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, sospettato dei seguenti reati: lesioni personali aggravate e porto ingiustificati di armi od oggetti atti ad offendere. È successo nei pressi di un centro sportivo di via Enzo Zoni, dove, inizialmente, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono intervenuti per prestare soccorso a un 17enne ferito che riferiva di essere stato accoltellato all’addome. Ispezionando l’area circostante, i Carabinieri hanno trovato un coltello da cucina per terra che presentava delle macchie di sangue. La presunta arma del delitto è stata sequestrata. Il 17enne ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverato, non in pericolo di vita. Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro, hanno avviato le indagini raccogliendo le testimonianze e accertato che il presunto autore, identificato in un 16enne, si sarebbe reso verosimilmente responsabile di aver accoltellato il 17enne nel corso di una discussione nata per chiarire vecchi rancori adolescenziali.

