Tragedia sulla Statale 16 ad Ancona: Deceduto questa mattina un uomo di 61 Anni in un incidente Stradale

Questa mattina, 11 novembre, un grave incidente stradale si è verificato a Pontelungo, Ancona, lungo la Statale 16, causando la morte di un uomo di 61 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 nei pressi dello stabilimento della Angelini.

Il conducente, che viaggiava da solo, ha perso il controllo del proprio veicolo, presumibilmente a seguito di un malore improvviso. La sua auto è andata fuori strada, terminando la corsa contro una colonna di un distributore di benzina.

I passanti hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza, chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, compresa un’automedica e personale della Croce Rossa, ma i tentativi di rianimare l’uomo sono risultati vani.

La Polizia è arrivata sul luogo dell’incidente per le indagini necessarie, al fine di chiarire le circostanze esatte dell’accaduto e le possibili cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e le indagini iniziali.

L’identità dell’uomo non è stata ancora rivelata in attesa di notificare i familiari. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e per comprendere se altri fattori oltre al presunto malore possano aver giocato un ruolo nel tragico evento.