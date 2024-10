Tragedia sulle strade del Ravennate: quattro morti in un weekend di incidenti

Un tragico fine settimana ha colpito la provincia di Ravenna, con quattro incidenti mortali che hanno scosso la comunità locale. L’episodio più recente è avvenuto ieri pomeriggio, quando un uomo di 58 anni, Antonio Mazzetti, ha perso la vita in un incidente stradale, urtando con la sua moto un trattore.

Mazzetti, noto ristoratore della zona, stava percorrendo via Carlina quando si è scontrato con il veicolo agricolo che stava svoltando a sinistra. Nonostante i tentativi di frenata, l’impatto è stato fatale. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvarlo.

Il giorno precedente, un altro incidente ha visto coinvolto Marco Capozza, 41 anni, che è stato schiacciato sotto due furgoni in un tamponamento a catena. Sabato è stata la volta di Giovanna Graziani, 80 anni, che ha perso la vita in uno scontro frontale tra due automobili a Bagnacavallo. Un’altra donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale in condizioni medie. Infine, Ahmed Mazouzi, 40 anni, ha subito un incidente simile nella stessa area, finendo contro un guardrail dopo aver tamponato un’auto.

Questi tragici eventi mettono in evidenza una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale in una zona che già detiene un alto numero di incidenti mortali. La serie di incidenti ha sollevato allarmi in merito alla necessità di un maggiore monitoraggio e interventi per prevenire future tragedie.