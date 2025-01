Tragico incidente sul tratto cesenate dell’A14: perde la vita un operaio Anas

Un drammatico incidente ha avuto luogo nel pomeriggio, intorno alle 15, lungo il tratto cesenate dell’autostrada A14. Stando alle prime informazioni, una collisione fra mezzi pesanti nella corsia sud ha portato alla morte di un operaio dell’Anas, impegnato in lavori di manutenzione sulla carreggiata.

L’evento ha generato notevoli disagi al traffico, con una coda che, alle 16:47, si estendeva per sei chilometri tra Cesena e Valle del Rubicone. Per coloro che si trovano in viaggio verso Ancona, è stata consigliata l’uscita a Valle Rubicone, mentre per chi proviene da Bologna si raccomanda di uscire a Cesena Nord. Gli aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle indagini in corso seguiranno nelle prossime ore.