TRASFERTA POSITIVA PER LA TITANO MOTORSPORT AL 6° RALLY VERMENTINO HISTORICU

Un weekend impegnativo sugli sterrati sardi per la Titano Motorsport al 6° Rally Vermentino Historicu. I nostri piloti hanno raggiunti i loro obiettivi di piazzamento in ottica campionato.

Bruno Pelliccioni navigato da Lorenzo Ercolani hanno portato a casa un bellissimo 3° posto assoluto con la loro Ford Escort Rs, così facendo ci sono ancora tutte le carte in tavola da giocarsi all’ultimo appuntamento del CITRS, ma sentiamo il commento di Pelliccioni: “è stata una bellissima trasferta quest’anno il Rally del Vermentino perchè eravamo in tanti. In questo appuntamento c’erano avversari che fino all’ultimo ci siamo dati filo da torcere come in particolare Tonelli e Diana, complimenti ad Andrea per la vittoria. Tutto si vedrà all’ultima gara di campionato, a fine novembre al Rally del Brunello. Sono contento di aver creato questo gruppo della Titano Motorsport, siamo in tanti e non è facile riuscire a stare tutti assieme ma ce l’abbiamo fatta e ci siamo divertiti.”

Purtroppo non è andata così positivamente anche per Corrado Costa con Domenico Mularoni e la loro piccolina Opel Corsa Gsi si son piazzati 13° assoluti. Corrado ci racconta cosa è successo: “questa volta è andata così così perché già sulla prima ps ci siamo dovuti fermare per una rottura meccanica ma l’ottimo lavoro lavoro del team ci ha permesso di percorrere le strade del mondiale il giorno successivo. Alla fine ci siamo divertiti comunque, abbiamo festeggiato il podio di Bruno ed è stato un piacere arrivare fino infondo.”

Anche per Nemo Mazza affiancato da Riccardo Biordi sempre su Ford Escort non è andata come avrebbero sperato ma staccano un bel 6° posto assoluto. Nemo ci racconta: “rally veramente impegnativo, tanti problemi, cambio, differenziale, due gomme bucate… ma devo ringraziare Alessandro Rossi e Nicolò di Retrò Corse, lavoro egregio in tempi tiratissimi, se non era per loro non correvo. Per il resto tracciati tecnici ed isola bellissima.”

Non finiscono le avventure ma con lieto fine per Sergio Bartolini e Federica Del Sordo, anche loro su Ford Escort Rs ma gruppo due. Si piazzano 11° assoluti e primi di classe. “Gara completamente nuova e prima volta in Sardegna per me – spiega Sergio – fondo delle ps molto irregolare e scavato, mi son dovuto adattare, non ho voluto prendermi rischi avendo fatto solo due passaggi di ricognizioni per un problema che ci ha fatto tardare. Anche se con un dritto e una foratura, sono riuscito a centrare l’obiettivo e portarmi a casa la classe. Mi è piaciuto tantissimo l’atmosfera e la gente che sicuramente mi farà tornare il prossimo anno ma le prove erano veramente devastate per noi delle storiche.”

Per le quattro ruote motrici si piazzano 5° assoluti Stefano Camporesi e Pietro Rossi a borso della splendida Lancia Delta Integrale. Stefano ci dice com’è andato il loro fine settimana: “già dalle ricognizioni il percorso è apparso subito impegnativo. Il venerdì mattina primo assaggio della terra sarda con lo shakedown. La gara parte nel pomeriggio con due prove speciali, le stesse che vengono utilizzate per il mondiale rally. Percorso molto bello e impegativo. Cerchiamo di tenere un passo veloce ma conservativo per le prove del sabato, visto che ci attendevano le ps di oltre 20km. Diventano veramente impegnative, con insidie ad ogni curva, la Delta si è difesa bene grazie ad un meticoloso lavoro di preparazione ante gara dell’Officina F.lli Colonna Pb ed all’assistenza durante la gara. Il risultato ci soddisfa pienamente con un distacco notevole. Forse anche perché nell’ultima prova per il ritiro in partenza dell’equipaggio che ci precedeva al nostro tempo effettivo vengono aggiunti 60 secondi, che comunque non cambiano le sorti della classifica. Un ringraziamento alla Scuderia San Marino ed alla Titano Motorsport ed infine a tutti gli organizzatori.

Tenetevi pronti per l’ultimo appuntamento di CIRTS a fine novembre, in terra toscana, al Rally del Brunello. Ph ACI Sport