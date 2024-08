Trasportava 86 kg di droga, donna di 34 anni di origine croata è stata arrestata dalla Polstrada sull’autostrada A1 nel Modenese

Una donna di 34 anni di origine croata è stata arrestata dalla Polstrada sull’autostrada A1 nel Modenese dopo essere stata fermata per guida senza cintura di sicurezza. Durante il controllo, la polizia ha scoperto che trasportava 86 kg di droga, nello specifico hashish, nascosti in confezioni di prodotti di pasticceria.

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi a Campogalliano, in provincia di Modena. Oltre a non indossare la cintura, è emerso che la donna non possedeva nemmeno una patente di guida valida. La Polstrada, insospettita dal comportamento della conducente, ha effettuato un controllo approfondito del veicolo, scoprendo così l’ingente quantitativo di droga.

La donna è stata arrestata con l’accusa di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ieri, il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha convalidato l’arresto e ha disposto la detenzione in carcere per la donna, in attesa di ulteriori procedimenti legali.