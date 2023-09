TRATTATO DI ASSOCIAZIONE SAN MARINO-UE. Le 15 domande poste da GIORNALESM al Segretario Esteri Luca Beccari

Considerata la volontà del Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari, di rispondere alle nostre domande, ribadita questo pomeriggio, presentiamo al medesimo i nostri 15 quesiti. Chiediamo cortesemente al Segretario di fornire risposte concise, ma complete, affinché tutti i nostri lettori possano comprenderle in modo esauriente.

Eccole:

D1. Buon giorno Segretario Beccari, ovviamente parliamo dell’argomento di questi giorni, ovvero dell’accordo di associazione con l’Europa che San Marino dovrebbe firmare a breve. Ma è così importante sottoscriverlo? non si poteva fare un accordo su un argomenti specifici?

D2. Che differenza c’è tra accordo di adesione e associazione, oppure l’entrata tout court come stato membro?

D3. Cosa cambierà per il cittadino sammarinese, ci saranno decurtazioni dello stipendio? Alcuni dipendenti pubblici passeranno nel privato o verranno licenziati? Le pensioni verranno toccate per sanare il debito pubblico? I servizi pubblici e quelli del welfare verranno compromessi?

D4. Veniamo alla questione ingressi di cittadini comunitari. Ci sarà un’apertura totale? O sarà contingentato il loro numero? E la questione migranti? Anche San Marino dovrà partecipare alla loro redistribuzione?

D5. Questione finanziaria e bancaria, cosa cambierà per le nostre banche e le nostre finanziarie?

D6. Questione riservatezza sui termini dell’accordo. Perchè ora non dite nulla o quasi niente sui contenuti dell’accordo quando, invece, nel programma di governo della coalizione c’è scritto che avreste condiviso i termini del trattato con i cittadini? Avete cambiato idea?

D7. Questione T2 per le aziende sammarinesi che importano ed esportano nell’Unione Europea. Verrà abolito o cosa cambierà? Dovranno ancora anticipare l’IVA?

D8. Che benefici hanno le aziende sammarinesi nell’avere la sede in uno stato associato all’Europa? A questo punto non è meglio averla chessò in Olanda o in Irlanda? Oramai con internet si può fare di tutto e da qualsiasi parte.

D9. Fiscalità. E’ vero che verrà toccata? ovviamente in peggio. Saremo ancora competitivi? perderemo ricchezza?

D10. Impatto sul mercato del lavoro. I nostri idraulici, per fare un esempio di un lavoratore autonomo, saranno in concorrenza con quelli comunitari? E se vengono quelli da paesi che hanno tariffe migliori, i nostri professionisti non subiranno una concorrenza sleale?

D11. Questione Acquis comunitario. Dovremo accettare tutte le normative comunitarie? Quanto ci costerà in termini di persone e di costi per seguire questo adattamento? Dovremo avere delle persone nelle sedi istituzionali europee?

D12. L’associazione sarà immediata o per scaglioni di tempo? Come funziona?

D13. Poi una domanda che a me sta particolarmente a cuore. Ovvero gli effetti sulla sovranità. Verrà ceduta in parte o interamente all’Europa? Potremo avere una nostra politica estera? L’Europa metterà becco anche su quella interna?

D14. Sottoscriveremo il trattato di associazione ora perchè il nostro paese ha contratto importanti debiti? Parteciperemo ai finanziamenti europei ed ai vari programmi?

D15. Ultima domanda. Lei ha più volte affermato che entro l’anno chiuderà questo trattato. E’ ancora dell’avviso o ha cambiato idea? Indirà un referendum confermativo, come ha detto più volte?

Domande poste questo pomeriggio al Segretario di Stato Luca Beccari. La risposta è prevista entro la giornata di domani, come da dichiarazione dello stesso Beccari.