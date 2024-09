TRE ARRESTI DURANTE I SERVIZI ANTIDROGA DEI CARABINIERI DELLA STAZIONE BOLOGNA INDIPENDENZA TRA PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA CESARE BOLDRINI, VIA ANTONIO GRAMSCI E VIA MILAZZO

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 26enne e un 24enne, nigeriani e un 34enne maliano, tutti senza fissa dimora e disoccupati, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 10 settembre 2024, durante la prosecuzione dei servizi di contrasto alla criminalità urbana che i Carabinieri effettuano quotidianamente tra Piazza XX Settembre, Via Cesare Boldrini, Via Antonio Gramsci e Via Milazzo. I tre soggetti che si stavano aggirando nell’area in questione, cercando di passare inosservati tra le centinaia di persone in transito (cittadini, turisti, lavoratori etc.) e avvicinandosi con fare sospetto ai passanti, sono stati arrestati per aver ceduto della sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di 1,5 grammi, a un italiano sulla cinquantina. Le operazioni di ricerca sono terminate col sequestro di un centinaio di euro in contanti e altri 34 grammi della stessa sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in due panetti, occultati in zona. I soldi e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati dai Carabinieri. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, ha disposto di procedere con giudizio direttissimo nei confronti dei tre soggetti arrestati dai Carabinieri.