Tre incidenti mortali in poche ore sulle strade dell’E-R

Tre incidenti mortali, nel giro di poche ore, in Emilia-Romagna.

A perdere la vita due motociclisti, un 62enne nel Riminese e un 30enne nel Cesenate, e il guidatore di un’auto, uscito fuori strada sulla A1 nel Piacentino.

Il primo sinistro, poco dopo la mezzanotte, ha visto protagonista a Gambettola, nel Cesenate, un uomo di 30 anni finito contro il muro di una abitazione dopo avere perso il controllo della sua moto.

Il cuore del giovane, soccorso dal 118, ha cessato di battere durante la corsa dell’ambulanza verso l’ospedale.

Intorno alle 7, sulla Via Marecchiese, a Novafeltria, nel Riminese a perdere la vita, invece, è stato un 62enne che, in sella alla sua motocicletta, è finito contro una macchina che si stava immettendo sulla Marecchiese da una traversa laterale.

Sbalzato dalla sua Ducati Multistrada, il centauro è morto sul posto.

Nella tarda mattinata, infine, un 86enne originario di Frosinone, è morto uscendo di strada per poi ribaltarsi, con la sua auto, lungo la A1 tra Piacenza e Parma, al chilometro 68.

L’anziano è morto sul colpo sbalzato dal veicolo. L’incidente ha provocato lunghe code sull’autostrada.

Ansa