Tre vittorie e un secondo posto: il Team Roc’n’Dea sbanca a Misano

Weekend memorabile per il Team Roc’n’Dea a Misano World Circuit, sede del quarto round del Campionato Italiano Velocità e della Yamaha R7 Cup. Il bilancio è di tre vittorie e un secondo posto, ottenuti in tre diverse categorie.

In PreMoto3 i portacolori del Team Leopard Academy by Roc’n’DeAhanno centrato il bersaglio grosso in entrambe le gare. Dopo la pole position fatta registrare in qualifica, in Gara 1 Edoardo Savino è stato messo fuori dai giochi a causa di una caduta. Ad approfittarne è stato allora Alessandro Aguilar Carballo, che ha centrato il suo primo podio stagionale, spuntandola al fotofinish salendo sul gradino più alto.

Dinamiche invertite in Gara 2, con Aguilar costretto ad alzare bandiera bianca in apertura mentre Savino ha dato vita ad uno spettacolare testa a testa con Borrelli, che si è concluso con il transito per primo sotto alla bandiera a scacchi per il pilota del Team Leopard Academy by Roc’n’DeA.

Weekend decisamente positivo anche per Kevin Cancellieri, che ha chiuso le due gare in quinta e sesta posizione.

In Supersport300 è arrivato il primo podio in categoria per Marco Truoiolo. Subito a suo agio sul bagnato, il portacolori del Team Roc’n’DeA si è giocato la vittoria fino all’ultima curva, centrando un ottimo 2° posto. Sfortunato, invece, in Gara 2, dove è incappato in una caduta nel tentativo di riagganciare il gruppo dei primi.

Anche per Umberto Chiarena il bilancio è positivo con due piazzamenti in zona punti: 11° posto in Gara 1 e 8° posto in Gara 2.

Non sono mancate le soddisfazioni anche nel Trofeo Yamaha R7 Cup, con la vittoria in Gara 1 centrata da Ioannis Peristeras al termine di una grande gara che lo ha visto scattare dalla terza casella in griglia. Per il pilota greco è poi arrivato un 11° posto in Gara 2.

Più arretrati Vito Iconomu e Samuele Cinanni, che hanno chiuso Gara 1 in 24esima e 25esima posizione e poi Gara 2 in 29esima e 30esima posizione.

Alessandro Aguilar Carballo (n. 128): “Sono felicissimo della vittoria. È stata una gara un po’ complicata, non conoscevo ancora bene la moto ed era la prima volta che la guidavo sul bagnato. Diciamo che stavo studiando più che attaccando, ma quando ho visto Cristian a tiro, ho messo giù la testa e all’ultimo giro ho provato a superarlo. Per fortuna ci sono riuscito”.

Edoardo Savino (n. 31): “Finalmente siamo riusciti a vincere la prima gara, dopo esserci andati vicini molte volte. L’ultimo giro è stato il più tosto di tutti: Borelli è riuscito a passarmi, allora io ho provato rispondere al Tramonto. Ho cercato a quel punto di anticipare l’ingresso delle curve per chiudere tutte le porte. All’ultima curva pensavo mi passasse di nuovo, perché avevo sbagliato marcia, invece sono riuscito a stare davanti. Quando ho visto che sotto alla bandiera a scacchi ero primo, ho iniziato a festeggiare”.

Marco Truoiolo (n. 48): “Il weekend è stato davvero bello. È iniziato con qualche problema sull’asciutto, perché non riuscivamo a trovare la quadra. Gara 1 è stata un po’ una sorpresa, nessuno si aspettava che piovesse così tanto. Mi sono trovato bene sin dalle prime curve e ho capito che potevo giocarmi la vittoria. Purtroppo, all’ultima curva, dopo che ero riuscito a passare davanti al curvone, mi sono fatto fregare, ma è stata comunque una bella gara.

Anche in Gara 2 eravamo partiti carichi. Sapevo che, pur faticando, potevo riuscire a stare nel gruppo dei primi. A causa di un altro pilota mi sono staccato e, per la foga di recuperare, ho osato troppo e, in una curva, sono finito a terra”.

Ioannis Peristeras (n. 41): “Insieme alla squadra abbiamo fatto un lavoro incredibile fin da giovedì, trovando un ottimo setup per la moto. Fin dal primo giorno abbiamo mostrato velocità e siamo riusciti a ottenere il mio miglior risultato in qualifica e in gara. Sono molto contento”.