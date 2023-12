Treni, +22% i passeggeri sui regionali dell’Emilia-Romagna

Dal 10/12 l’orario invernale, debutta nuovo Rock Bologna-Milano

In Emilia-Romagna sono sempre di più le persone che usano il treno per gli spostamenti quotidiani, il turismo e il tempo libero: nei primi dieci mesi dell’anno sono aumentati del 22% in un anno, per un totale di oltre 36 milioni e mezzo di passeggeri.

È quanto emerge dai dati di Trenitalia Tper.

Del totale, oltre 10 milioni hanno viaggiato in estate, nonostante il mese di maggio condizionato dalla riduzione del traffico per i pesanti danni causati dalle alluvioni. A partire dal 10 dicembre al via l’orario invernale di Trenitalia, con alcune novità per la regione.

Prima fra tutte il debutto sulla linea di Bologna-Milano di un nuovo treno Rock da 1.200 posti, che la prossima estate servirà anche da collegamento con la Romagna. Poi l’aumento dei collegamenti diretti fra Parma e La Spezia (che passano da 19 a 28) e più corse tra Bologna e Prato nei giorni festivi, ma anche un nuovo orario e un servizio più regolare sulla linea Reggio-Ciano, mentre viene confermato il servizio treno+bus per il Museo Ferrari di Maranello (Modena). Il servizio passeggeri può contare anche sul nuovo info point inaugurato di recente nella stazione di Bologna Centrale.

