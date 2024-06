Tris, altalena e numeri: arrivano nuovi giochi inclusivi in tre parchi cittadini di Verucchio

Con l’arrivo dell’estate le aree verdi del territorio diventano sempre più a misura di tutti i bambini. La prossima settimana in tre aree verdi del territorio saranno infatti installati giochi inclusivi per consentire la piena fruibilità degli spazi e un’attività ludica a ogni ragazzina e ragazzino.

Tutto è partito da un finanziamentio ministeriale poi tradotto nel bando regionale di “programmazione e riparto fondi per le persone con disabilità” cui il Comune di Verucchio ha avuto accesso attraverso la Cabina di Regia del Distretto di Rimini ottenendo un contributo di per 26.554 euro

Con questa somma l’amministrazione ha deciso di dotare appunto di giochi inclusivi l Parco di via Nanni a Verucchio capoluogo il Parco De André e il Parco delle Selve a Villa Verucchio.

Le attrezzature sono state acquistate e sono arrivate in questi giorni e saranno come detto installate la prossima settimana sotto la regia dell’Ufficio Tecnico: in tutte tre le aree verdi ci sarà una nuova altalena fruibile per tutti, nelle due di Villa Verucchio si posizioneranno anche un pannello attività con figure e numeri e un pannello attività per giocare a tris.