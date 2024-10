Truffa a Rimini: arrestato un giovane per raggiro ai danni di un’anziana

RIMINI – I Carabinieri di Rimini hanno fermato un 19enne marchigiano, residente in Campania, accusato di aver truffato un’anziana di 82 anni. L’episodio risale al pomeriggio di lunedì 28 ottobre, quando il giovane ha contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per suo nipote. Durante la conversazione, ha simulato di avere un problema di voce e ha richiesto il denaro per risolvere una presunta emergenza familiare.

Il giovane ha poi fatto visita all’anziana, convince­ndola a consegnargli 800 euro in contanti, insieme a un orologio, un bracciale e delle spille. Solo dopo aver ricevuto il denaro e i gioielli, la vittima ha realizzato di essere stata ingannata e ha allertato i Carabinieri. Grazie a un rapido intervento, i militari hanno rintracciato il giovane alla stazione ferroviaria, recuperando il bottino, che è stato poi restituito all’anziana.