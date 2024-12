Truffa ad un’anziana di Cesenatico: identificato un 22enne del sud Italia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno denunciato un giovane di 22 anni originario del sud Italia, accusato di essere coinvolto in una truffa ai danni di una donna di 74 anni. La vittima è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per avvocato, il quale le ha riferito di un grave incidente che avrebbe coinvolto il figlio. Per evitare conseguenze legali, le è stato chiesto di versare una somma elevata.

Preoccupata per il benessere del figlio, l’anziana ha ceduto a questa manipolazione, consegnando circa 400 euro e vari gioielli, inclusa la fede nuziale, a un uomo che si è presentato come collaboratore del sedicente avvocato. Solo successivamente, rendendosi conto della truffa, ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Grazie alle informazioni fornite dalla donna e alla collaborazione tra diversi reparti dell’Arma, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei truffatori, che avevano colpito anche a San Mauro Pascoli. Qui, i Carabinieri hanno già denunciato due complici, successivamente fermati a Pesaro con una significativa quantità di merce rubata.

Attraverso questo collegamento, i Carabinieri di Cesenatico hanno identificato e denunciato il 22enne, riconosciuto dalla vittima come colui che ha ritirato denaro e gioielli. Inoltre, la donna ha riconosciuto alcuni dei suoi gioielli tra quelli recuperati, inclusa la fede, caratterizzata da un’incisione con la data del matrimonio. Gli altri due complici sono stati denunciati per ricettazione.