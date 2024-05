Truffe online colpiscono San Marino. Intanto Europol chiude centri di telemarketing fraudolento (di David Oddone)

Gli sforzi di San Marino per la protezione dei consumatori si confrontano con una sfida crescente: truffatori online che vendono prodotti falsi e spariscono prima che i clienti possano esercitare il diritto di reso. Le associazioni hanno messo in guardia di recente su come queste truffe non solo danneggino i consumatori, ma gettino anche un’ombra sulla reputazione commerciale di San Marino.

Resta fondamentale per affrontare il problema un approccio multiforme. Innanzitutto, è necessaria una razionalizzazione delle procedure di tutela dei consumatori per evitare di gravare economicamente le vittime con azioni legali. In secondo luogo, è indispensabile rafforzare gli organismi statali responsabili della verifica delle imprese e dell’indagine sulle attività fraudolente.

Repressione internazionale contro le truffe telefoniche

Tali preoccupazioni arrivano a ridosso di una grande operazione internazionale delle forze dell’ordine denominata “PANDORA”. Europol, insieme alle autorità di Germania, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo e Libano, ha smantellato una rete di call center responsabili di truffe ai danni di vittime in tutta Europa.

L’operazione è partita da un tentativo sospetto di prelievo bancario in Germania. Gli investigatori hanno rintracciato la fonte in una rete che conduceva varie truffe, dalle finte chiamate della polizia alle frodi sugli investimenti e alle truffe romantiche. In oltre quattro mesi, le autorità tedesche hanno monitorato le conversazioni e prevenuto potenziali perdite per oltre 10 milioni di euro.

Lezione per San Marino

Il successo dell’operazione PANDORA sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alle frodi online e telefoniche. San Marino può sfruttare questo esempio rafforzando i legami con le forze dell’ordine internazionali per rintracciare i truffatori online che prendono di mira i suoi cittadini.

Diffidate delle chiamate indesiderate o delle offerte online che sembrano troppo belle per essere vere. Effettuate sempre ricerche sulle aziende prima di effettuare acquisti online e non condividete mai informazioni personali o finanziarie con parti sconosciute.

Collaborando sinergicamente, consumatori, autorità e partner internazionali possono contribuire efficacemente a promuovere un ambiente online più sicuro e protetto per tutti gli utenti.

David Oddone

(La Serenissima)