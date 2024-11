Trump avvia un primo contatto con Putin con la richiesta di evitare un’escalation in Ucraina

Il presidente eletto Donald Trump ha avuto la sua prima telefonata con il presidente russo Vladimir Putin dopo la vittoria elettorale. Durante la conversazione, avvenuta giovedì scorso, Trump ha invitato Putin a evitare ulteriori intensificazioni del conflitto in Ucraina. La notizia è stata rivelata dal Washington Post, che ha anche riportato come Trump abbia sottolineato la presenza militare statunitense in Europa, un chiaro segnale di dissuasione.

Nella chiamata, Trump e Putin hanno affrontato l’argomento della pace in Europa, con il presidente eletto che ha espresso il desiderio di approfondire i colloqui per una rapida conclusione della guerra. Nonostante l’interesse di Trump per una risoluzione pacifica, le azioni militari russe proseguono, come evidenziato da un intenso attacco con droni in Ucraina di alcuni giorni fa.

Nel frattempo, fonti ucraine e americane hanno rivelato al New York Times che la Russia ha concentrato circa 50.000 soldati, inclusi contingenti nordcoreani, nella regione del Kursk, pronti per un’offensiva imminente. Secondo l’intelligence occidentale, 10.000 soldati nordcoreani sono stati equipaggiati con armi e divise russe, e si stanno addestrando per operazioni di fanteria e artiglieria. La Russia sta preparando questa imponente forza militare per riprendere il controllo delle aree perse nei recenti scontri con l’Ucraina.

Il conflitto continua ad essere caratterizzato da attacchi con droni: nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno utilizzato 145 droni, in maggioranza modelli Shahed di produzione iraniana. Le difese ucraine sono riuscite ad abbattere 62 droni, ma molti altri hanno causato danni e feriti, e alcuni sono entrati negli spazi aerei di paesi vicini.

Nonostante il clima teso, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato positivamente i segnali provenienti dagli Stati Uniti, affermando che Trump mostra un approccio più dialogante rispetto all’attuale amministrazione. Putin, che aveva inizialmente reagito con freddezza alla vittoria del tycoon, ha ora espresso apprezzamento per l’interesse di Trump verso una soluzione pacifica del conflitto.