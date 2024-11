Turismo extralberghiero. Focus al femminile a Rimini, il 13-14 novembre

Donne, ospitalità e impresa: un focus al femminile

Al Vivere di turismo festival le difficoltà da superare in Italia per le donne

A Rimini torna la manifestazione dedicata al turismo extralberghiero

Alla due giorni in Riviera, sul palco oltre 40 donne imprenditrici: “la forza dolce”

13 e 14 novembre 2024

Rimini, Palacongressi

“Il settore extralberghiero offre opportunità, serenità e felicità, soprattutto alle donne!”.

È Gwendoline Brieux, coordinatrice del Vivere di turismo festival, a sostenere l’impegno delle donne che fanno impresa in Italia nel settore turistico:

“Siamo mamme, mogli, sorelle, figlie, amiche e imprenditrici…”.

“Accettare chi siamo ci permette di cambiare prospettiva. Qualche anno fa gestivo 54 appartamenti per famiglie, una cinquantina di camere per studenti e nel frattempo, nasceva il mio primogenito. Il burnout era dietro l’angolo. È stato un periodo particolarmente buio”. È Gwendoline Brieux, imprenditrice e coordinatrice del Vivere turismo festival, la manifestazione dedicata al turismo extralberghiero, a parlare della sua esperienza di ospitalità nell’ambito di un settore che a fine 2023 valeva oltre 11miliardi di euro in Italia.

“In preda all’emotività – prosegue Brieux – cercavo di affermarmi usando modelli di imprenditoria datati, quelli degli uomini degli anni 50… e mi trovavo sempre più lontana da me-stessa, un’estranea. Il mondo femminile è fatto di dolcezza, tenerezza ed emotività. Non è proprio questo ciò di cui il settore extralberghiero ha bisogno? Dandoci spazio – conclude – possiamo avere un impatto positivo maggiore, mettendo al servizio delle nostre strutture la nostra empatia, forza e capacità di risolvere i problemi”.

Oltre 40 donne imprenditrici e professioniste (in vari ambiti del settore turistico) calcheranno i palchi del Vivere di turismo festival, a Rimini, la settimana prossima, per raccontare, spronare, e accompagnare i colleghi nella gestione dell’ospitalità home-made.

Il Vivere di turismo festival è un evento annuale che si rivolge a property manager, host, gestori, proprietari di immobili, associazioni, aziende, consulenti, agenti immobiliari, ma anche studenti e appassionati del settore, e che coinvolge una community di circa 15mila persone. Per accedere all’area riservata e al media kit destinato a giornalisti e comunicatori, consultare l’area stampa sul sito https://viverediturismofestival.it/stampa/.