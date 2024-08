TURISMO: I DATI DEL PRIMO SEMESTRE PREMIANO MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 3 agosto 2024 – I dati sulle affluenze turistiche del primo semestre 2024 confermano anche a Misano Adriatico un trend positivo che trasmette ottimismo in vista di quelli del periodo decisivo di luglio e agosto. Il +5,2%elle presenze sul 2023 e il sostanziale pareggio (-0,5%) su quelli del 2019 confermano quanto sia attrattiva la proposta di Misano Adriatico. Numeri ancor più positivi sugli arrivi: +13,5 sul 2023 e +10,7 sul 2019.

“In un contesto di generale incremento sul semestre scorso – dice l’assessore al turismo Marco Dominici – siamo orgogliosi di essere la località che più si sta avvicinando al 2019 e questo era un obiettivo che ci siamo sempre dati per il 2024.

Ci sono i numeri e poi c’è il sentiment che si respira: i turisti hanno scoperto una città più bella coi lavori diffusi conclusi sia sul lungomare che sui viali della zona mare, oltre agli interventi di arredo. La loro soddisfazione, espressa anche nei commenti visibili sui canali social, è lo stimolo a continuare su questa strada e rappresentano anche il miglior veicolo promozionale per il futuro”.

L’Amministrazione come di consueto analizzerà con attenzione anche i dati disaggregati per mese e per tipologia di ricettività, ma un elemento balza agli occhi, ossia l’efficacia degli eventi posizionati nei mesi tradizionalmente più ‘scarichi’. È stato così in primavera ed è facile immaginare una crescita impetuosa a settembre, quando a Misano si svolgeranno due Gran Premi di MotoGP, l’Italian Bike Festival e la Spartan Race.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico