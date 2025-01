Turismo sostenibile: presentato a Sant’Alberto il progetto Footprints

Partito a dicembre, il progetto europeo Footprints, del valore di cinque milioni di euro, mira a far diventare sempre di più Ravenna e il suo territorio una destinazione turistica sostenibile, accessibile e socialmente responsabile. Ieri sera è stato presentato, nella sede di Agrisfera, alla comunità di Sant’Alberto, che sarà coinvolta dalla realizzazione di diversi dei servizi e delle iniziative previsti.

All’incontro, molto partecipato, sono tra gli altri intervenuti Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna; Maurizio Melandri, presidente del consiglio territoriale di Sant’Alberto; Maria Grazia Marini, dirigente del servizio Turismo del Comune di Ravenna; Stefano Ravaioli, dirigente comunale del servizio Tutela ambiente e territorio; Paolo Belletti, presidente dell’associazione degli Amici di Olindo Guerrini; Luca Alberghi di Atlantide e la Società operaia di mutuo soccorso di Sant’Alberto.

“Con questo progetto – ha dichiarato l’assessore Costantini – vogliamo rendere Ravenna una destinazione sostenibile a 360 gradi, dove le scelte ecologiche e responsabili diventano non solo le più vantaggiose, ma anche quelle più facili, divertenti e gratificanti per i turisti. Il progetto non solo coinvolgerà i visitatori, ma anche la comunità locale, gli operatori turistici e le imprese ricettive, per creare un sistema integrato che favorisca comportamenti eco-compatibili e un’esperienza turistica autentica e coinvolgente. Tra le azioni in programma verranno realizzati dei Welcome Hub per il noleggio e l’assistenza su mezzi ecologici come biciclette e mezzi elettrici, uno proprio a Sant’Alberto”.

“Quello di Sant’Alberto – ha aggiunto Costantini – è un territorio con una importante vocazione turistica, essendo la porta di ingresso dell’area nord del Parco del Delta di Ravenna. Su questo territorio abbiamo investito molto, anche con fondi Pnrr per il riallestimento del museo Natura, e ora con Footprints vogliamo fare in modo che i nuovi investimenti previsti da questo progetto su Sant’Alberto generino a loro volta interesse per investimenti da parte dei privati, che consentano di intercettare nuovi flussi turistici e ricadute economiche positive sul paese”.

Il progetto Footprints è finanziato nell’ambito dell’iniziativa European Urban Initiative – Innovative Actions e avrà una durata di 42 mesi, dal 1° dicembre 2024 al 31 maggio 2028. La proposta è coordinata dal Comune di Ravenna, con il supporto di un ampio partenariato che include attori locali e internazionali, come Ravenna Incoming, l’associazione Eutropia, Azimut S.p.A., Vista Tecnologie, Art-Er, San Vitale, Atlantide e le città europee di Veszprém (Ungheria), Dubrovnik (Croazia) e Altea (Spagna).

