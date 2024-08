Tuttavia Che spettacolo! Un Evento per tutte le famiglie!

San Marino si prepara ad accogliere per il quarto anno consecutivo, un evento straordinario.

“Tuttavia…che Spettacolo! – Disability Pride -”, prenderà vita dal 12 al 15 settembre con una serie di attività aperte a tutti, dedicate alla memoria di Maurizio Taddei, un caro amico dell’associazione che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità sammarinese.

L’ampio ventaglio di attività proposte, che spaziano dalla mototerapia agli spettacoli didattici, dimostrazioni di discipline sportive paralimpiche, fino ai dibattiti sul volontariato e la violenza di genere, evidenzia un impegno trasversale per sensibilizzare e coinvolgere tutte le fasce della popolazione. La collaborazione tra diverse associazioni, istituzioni e volontari dimostra quanto sia importante il lavoro di rete per affrontare tematiche complesse come l’inclusione sociale e il sostegno ai più deboli. Questo evento dimostra che quando una comunità lavora insieme, si possono raggiungere risultati straordinari, trasformando un semplice incontro in un’esperienza di crescita collettiva, celebrando non solo ciò che ci unisce, ma anche ciò che rende ciascuno di noi unico.

In un mondo che spesso corre veloce, questa iniziativa rappresenta anche un momento di riflessione e condivisione, dove la passione per i motori diventa il veicolo per promuovere l’importanza e i valori dell’inclusione, dell’aiuto reciproco e del volontariato.

E’ un evento imperdibile per chiunque desideri trascorrere un weekend in famiglia all’insegna del divertimento, delle emozioni e della solidarietà, e offre l’opportunità di vivere esperienze uniche, incontrare persone speciali e contribuire a rilevanti cause sociali.

Non mancate a questo grande appuntamento di San Marino, dove il rispetto, il piacere dello stare insieme e l’adrenalina del rombo dei motori, accendono la mente e il cuore di tutti i partecipanti!

Per scaricare la Locandina e consultare il Programma aggiornato visitare la pagina ufficiale dell’Evento (https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-che-spettacolo-2024), oppure contattare l’organizzazione scrivendo mototerapiarsm@gmail.com