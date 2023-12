Tutte le visite guidate a Rimini in occasione del Ponte dell’Immacolata

Per i tanti visitatori di Rimini in occasione del ponte dell’Immacolata non mancano le occasioni per scoprire i gioielli d’arte della città. A partire dall’originale percorso nelle chiese di Rimini alla scoperta di alcune importanti opere d’arte che raffigurano Maria Vergine in occasione della festività a lei dedicata: dagli affreschi di scuola riminese del Trecento nella Chiesa di Sant’Agostino agli stucchi barocchi di Antonio Trentanove nella Chiesa dei Servi di Maria, partendo dai toccanti ex-voto dipinti custoditi nella Chiesa di Santa Chiara, costruita nell’Ottocento per accogliere il dipinto della Mater Salvatoris, che nel maggio del 1850 compì un prodigioso miracolo (9 dicembre ore 9,30, a cura di Discover Rimini.

Le passeggiate alla scoperta delle bellezze d’arte custodite tra i Musei cittadini e il Teatro Galli, proseguono con la visita fra il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (domenica 10 ore 11), e le visite guidate speciali e gratuite per esplorare la storia e l’arte custodita al Museo della Città di Rimini durante i mesi di dicembre e gennaio. Questa settimana si andrà alla scoperta del legame tra Ariminum e il mare con la conservatrice del museo, Francesca Minak (sabato 9 dicembre, ore 17).

Per le visite guidate a cadenza settimanale di VisitRimini, questo fine settimana viene proposto il City Tour ‘Le Meraviglie di Rimini’, un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. L’appuntamento è per l’8 dicembre alle ore 10.30 al Visitor Center, il percorso multimediale ed interattivo che racconta la storia di Rimini.

Non possono mancare poi le visite guidate dedicate a Fellini, come il nuovo tour che prevede un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre la storia del cinema italiano e che al termine sarà servito un piccolo aperitivo (sabato 9 dicembre, ore 15.30)

Il giovedì o il venerdì c’è inoltre la possibilità di scoprire il Borgo San Giuliano e i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro Fellini, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, mentre il mercoledì il focus è sulla Rimini Romana.

Per gli amanti dello sport e la cultura del benessere, domenica 10 dicembre è possibile partecipare all’ottava edizione di Lo Sport incontra la Cultura, il tour sportivo e culturale, che accompagna i partecipanti alla scoperta della città in un modo a dir poco insolito, fatto di momenti di attività fisica condotti da personal trainer e di tappe ai monumenti cittadini con pillole di cultura sul periodo Romano di Rimini a cura della guida Francesca Delbianco.

Ecco nel dettaglio le proposte del week-end per scoprire i gioielli di Rimini:

8, 30, 31 dicembre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città insieme ad una guida turistica.

L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio continua sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales.

La visita è riproposta anche gli ultimi giorni dell’anno.

Prenotazioni disponibili su: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/ A pagamento. Orario: 8 dicembre ore 10:30; 30 e 31 dicembre ore 15:30

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Museo della Città

Ariminum e il mare

visita guidata in compagnia di Francesca Minak

Il tema del legame tra Rimini e il mare raccontato in un viaggio che parte dalle origini della città romana e tocca, grazie a reperti rari e preziosi, alcuni dei momenti più importanti della vita e della storia della città.

Ore 17. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

sabato 9 dicembre 2023

Visitor Center Rimini (Luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Fellini Experience

Un nuovo tour dedicato a Federico Fellini, un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani più blasonati sino ai provini dei personaggi dei film.

Il percorso si snoda tra lo scenografico castello malatestiano, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor, tra curiosi aneddoti della Rimini felliniana: dalla gioventù del regista alla sua ascesa all’Olimpo del Cinema e poi il Bosco dei nomi, l’omaggio di Rimini a Tonino Guerra amico di Federico e sceneggiatore dei suoi film. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.

Prenotazioni disponibili sul sito di riferimento. Ore 15.30. A pagamento. Info: 0541 51441 http://www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, centro storico

Arte e Fede nelle Chiese Riminesi – La rappresentazione di Maria

Nei giorni vicini alla festa dell’Immacolata, Discover Rimini propone un originale percorso nelle chiese di Rimini alla scoperta di alcune importanti opere d’arte che raffigurano Maria Vergine: dagli affreschi di scuola riminese del Trecento nella Chiesa di Sant’Agostino agli stucchi barocchi di Antonio Trentanove nella Chiesa dei Servi di Maria, partendo dai toccanti ex-voto dipinti custoditi nella Chiesa di Santa Chiara, costruita nell’Ottocento per accogliere il dipinto della Mater Salvatoris, che nel maggio del 1850 compì un prodigioso miracolo. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Luogo di incontro: Chiesa di Santa Chiara, alle ore 9.30

Costo di partecipazione: €15 a persona. Info e prenotazione (obbligatoria, entro il giorno precedente): 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

domenica 10 dicembre 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 11. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 10 dicembre 2023

Bagno 26 (luogo di incontro), Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro

Lo sport incontra la cultura

Camminata ed esercizi sportivi all’aria aperta alla scoperta della Rimini Romana

8^ Edizione di “Sport & Cultura”. Una camminata guidata di circa 8 Km, che, partendo dalla cupola del Bagno 26, attraversa la città con tappe ai monumenti della Rimini Romana. Camminando, è possibile praticare esercizi di attività funzionale e, mediante delle apposite cuffiette, ascoltare le spiegazioni culturali sul periodo Romano di Rimini a cura di Francesca Delbianco, guida autorizzata.

E’ consigliato un abbigliamento comodo.

Ore 9.00. Info: 348 0981594 info@elensouza.com

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì fino dal 30 novembre 2023 al 5 gennaio 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie , filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com

Comune di Rimini