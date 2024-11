TUTTI A LONDRA! UN VIAGGIO NELLA LONDRA MUSICALE AL TEMPO DI HÄNDEL CON MICOL PISANU E L’ORCHESTRA CAMERATA DEL TITANO

San Marino, 8 novembre 2024

Un titolo che sembra evocare l’epoca degli anni ’60 -’70 del novecento, quando giovani dai capelli lunghi e ragazze in minigonna, vedevano in Londra la città della musica, dei pub e della moda.

“Tutti a Londra!”, il concerto che andrà in scena Domenica 10 novembre al Teatro Titano, ore 16:30, per la XXVI Rassegna Musicale d’Autunno, racconta un’epoca, quella del settecento, in particolare quando a Londra operava in pianta stabile Georg Friedrich Händel. I signori indossavano lunghe boccolute parrucche e la musica… bhe, la musica era davvero fantastica! Un film, “Farinelli – Voce Regina” descrive benissimo quel mondo.

“Tutti a Londra!” è un viaggio nel tempo, una finestra che si apre sulle sale da concerto ed i teatri londinesi, dove compositori fra i più celebri del tempo si davano battaglia e si sfidavano. Nel concerto di domenica 10 novembre al Teatro Titano verranno eseguite alcune delle arie più note come “Lascia ch’io pianga” oppure “Ombra mai fu”, Concerti Grossi di Geminiani, arie virtuosistiche di Porpora (Tocco il porto) e di Riccardo Broschi (Son qual nave), che erano parte integrante del repertorio di Carlo Broschi detto Farinelli, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi.

Protagonisti del Concerto saranno il soprano Micol Pisanu, giovane “virtuosa” vincitrice di diversi concorsi internazionali e astro nascente del canto barocco, e l’Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal M° Augusto Ciavatta insieme alle prime parti solistiche Angelo Cicillini, Sayako Obori, Achille Galassi e Gabriele Zoffoli.

Ancora un appuntamento di grande qualità ed interesse per tutti coloro che amano la musica e il canto. Da non perdere!! La XXVI Rassegna Musicale d’Autunno gode del patrocinio della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, del sostegno della Cassa di Risparmio e della Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, dell’organizzazione dell’Ass. Musicale Camerata del Titano e la collaborazione dei San Marino International Music Courses. Si ringraziano gli Istituti Culturali di San Marino per la concessione del Teatro Titano.

Informazioni sull’evento:

Titolo: Tutti a Londra!

Data: Domenica 10 novembre 2024

Orario: 16:30

Luogo: Teatro Titano

Sponsorizzazioni:

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Cassa di Risparmio di San Marino

Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino

Organizzatori:

Cassa di Risparmio di San Marino

Associazione Musicale Camerata del Titano

MICOL PISANU

Micol Pisanu nasce a Nuoro nel 1995. A soli dieci anni incide in qualità di solista il CD “Thilicherta” , allegato all’omonimo volume di canti per l’infanzia, filastrocche, ninne nanne e musiche popolari sarde revisionati dal I. Pes. Ha studiato violino con il C. Marzorati e attualmente studia al Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Milano Violino Barocco con R. Spotti. Nel 2013 vince la borsa di studio con una delle sue canzoni per frequentare il corso di Paroliere di testi al “CET” (Centro Europeo Toscolano). Nel 2015 inizia lo studio del Canto Lirico al Conservatorio G.Verdi di Milano. Nel 2016 debutta per la prima volta nel ruolo di Gilda, protagonista dell’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Dal 2017 collabora in qualità di Soprano Solista e preparatore vocale del Coro “Chanson D’Aube” di Milano diretto da A. Odone. Ha partecipato alla Masterclass di Musica Antica a Magnano, frequentando i corsi di Clavicembalo seguita dal G. Kiss e Canto Barocco seguita dal E. Kiss. Nel 2019 è la prima in assoluto a conseguire la Laurea in Canto Rinascimentale e Barocco al Conservatorio “G.Verdi” di Milano con votazione 110 e Lode. Frequenta poi le masterclass di S. Prina, C. Banchini. A settembre 2021 è risultata finalista al Concorso Internazionale di Musica Sacra a Roma. Sempre nel 2021, consegue la Laurea Specialistica di Secondo Livello in Canto Rinascimentale e Barocco al Conservatorio di Milano con votazione 110 e Lode. Nell’anno 2021/2022 ha studiato all’Accademia per l’Opera di Verona con S. Prina. Vince il secondo premio del Concorso Internazionale di Canto Barocco “Caffarelli” a Bitonto (BARI), il Concorso Nazionale “Premio delle Arti” Cantanti Solisti (Musica Antica). È risultata finalista al Concorso Internazionale di Canto Barocco “F. Provenzale” a Napoli. Il 23 ottobre 2022 ha vinto il premio speciale per la migliore esecuzione in lingua tedesca al Concorso Internazionale “San Colombano” di Piacenza (Sezione Musica Sacra). Micol Pisanu svolge inoltre l’attività di direttrice di coro.

ANGELO CICILLINI

Si è diplomato prima in violino poi in viola, sempre con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia. Ha seguito successivamente i corsi di perfezionamento tenuti da Vadim Brodsky per il violino e da Bruno Giuranna (Fond. Stauffer di Cremona) e Csaba Erderlyi per la viola. Con la viola ha anche conseguito il Diploma di Alto Perfezionamento, relativo al corso triennale tenuto dal M° Massimo Paris, presso l’Accademia Musicale Pescarese ed il Diploma Accademico di II livello presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Briccialdi” di Terni (massimo dei voti e lode). E’ spesso invitato a suonare come solista e/o come prima parte da diverse formazioni strumentali da camera e sinfoniche. Tra le formazioni cameristiche negli ultimi anni ha suonato frequentemente con l’”UmbriaEnsemble”. Con tale gruppo, in quartetto d’archi, come violino I, ha anche effettuato tourneés in Cina, Canada ed Ecuador e vari concerti in Europa. Ha inciso, come solista o in formazioni che vanno dal duo al sestetto, per la RAI, Bongiovanni, Tactus, Mondo Musica, Libreria Musicale Italiana, Giotto Music, Capstone N.Y., Camerata Tokyo e Brilliant Classics ottenendo lusinghieri apprezzamenti dalla critica e dalle riviste specializzate come Amadeus, CD Classica, Suono. Dal 1998 collabora con la “Orchestra da Camera Italiana” diretta dal M° Salvatore Accardo. Essendo risultato tra i vincitori del relativo concorso nazionale, ha insegnato Musica d’insieme per strumenti ad arco presso il Conservatorio di Musica “N. Sala” di Benevento dal 1993 al 2011, presso il Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo dal 2011 al 2014; dal 2014 insegna presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia.

ORCHESTRA CAMERATA DEL TITANO

L’Orchestra Camerata del Titano della Repubblica di San Marino è un complesso che cerca di coniugare la valorizzazione di composizioni inedite con le pagine più note del grande repertorio internazionale. L’elasticità di organico e la collaborazione con artisti di chiara fama, consente al complesso di coprire un ampio arco della produzione musicale che va dal repertorio barocco, al classico, al novecento storico, alla musica contemporanea, al repertorio operistico. Particolare attenzione è stata sempre posta al repertorio vocale in generale ed in particolare a quello del Teatro in Musica e all’Opera. A tal proposito ricordiamo i titoli più significativi: Acis, Galathea e Polyfemio (G. F. Händel), la prima assoluta in tempi moderni di Memet (G.B. Sammartini) eseguita a New York alla presenza del Sindaco Giuliani (2001), la prima assoluta in tempi moderni dei Concerti Spirituali (F. M. Marini Maestro di Cappella a San Marino nel 1637), Il Maestro di Cappella (D. Cimarosa), Il Barbiere di Siviglia (G. Rossini), Il Matrimonio Segreto (D. Cimarosa), Lo Speziale (J. Haydn), Rigoletto (G. Verdi), Don Pasquale (G. Donizetti), L’Elisir d’Amore (G. Donizetti). La Camerata del Titano è, inoltre, l’orchestra residente della Rassegna Musicale d’Autunno e, dal 2005 al 2009, del Concorso Internazionale di Canto Renata Tebaldi – San Marino; vanta numerose collaborazioni con importanti solisti e direttori tra cui Gunther Neuhold, Edoardo Muller e Stefan Milenkovich; ha effettuato numerosissimi concerti, registrazioni radio televisive (Sky Classica) e incisioni discografiche per importanti etichette. Il Direttore Artistico e Direttore Stabile dell’orchestra sin dalla sua fondazione è il M° Augusto Ciavatta.