TUTTO È PRONTO PER LA PRIMA APERTURA SERALE DI ITALIA IN MINIATURA: OGNI MERCOLEDI DI AGOSTO SHOW, ARTISTI, GIOCHI DI LUCE E D’ACQUA, ANIMAZIONE NEL PARCO APERTO FINO ALLE 23 CON LE ATTRAZIONI IN FUNZIONE FINO ALLE 22:15

Chi è al parco si godrà l’apertura prolungata senza costi extra, chi desidera solo partecipare di sera può approfittare dello speciale biglietto a 10 Euro, disponibile online e anche alle casse, a partire dalle 18:30 IL 7, 14, 21 e 28 agosto.

Rimini, 6 agosto 2024 – A Italia in Miniatura è tutto pronto per la prima apertura serale 2024 “Divertente di giorno, Magica di Notte”, che si ripeterà ogni mercoledì di agosto: il 7, 14, 21 e 28. Domani sera il primo di quattro spettacolari eventi con il parco tematico aperto fino alle 23, una festa di luci, show, effetti speciali e performer in ogni angolo. Per il pubblico si tratta di un’occasione speciale: 300 miniature illuminate come in un incanto, Venezia immersa in un’atmosfera da sogno, Pinocchio scintillante come un vero paese dei balocchi e le attrazioni illuminate e in funzione, fino alle 22:15, tutte da godere in una serata indimenticabile.

Ogni mercoledì d’agosto è festa al parco tematico di Rimini: all’evento prendono parte decine di artisti e performer, animatori, artisti di bolle di sapone, truccabimbi, musicisti dal vivo, che si esibiranno fra giochi di luce e d’acqua, effetti speciali, fontane luminose, videomapping carillon itineranti e una nube fatta da milioni di bolle luminose, per la prima volta a Italia in Miniatura.

Gli spettacoli si svolgeranno non stop dal tramonto, nelle diverse aree del parco.

Il biglietto regolare di Italia in Miniatura è valido anche per trattenersi per la serata, senza costi aggiuntivi.

Ci sarà anche un biglietto speciale per l'evento a 10 Euro: si può acquistare direttamente alla cassa dalle 18:30 alle 19:45, o anche online, dal sito web del parco www.italiainminiatura.com

Alcune info utili

Il 7, 14, 21 e 28 agosto il parco apre alle 10 e chiude alle 23 (le casse chiudono alle 19:45).

Le attrazioni sono in funzione non stop, dalle 10:30 alle 22:15

(PlayMart, Pappamondo e AreAvventura chiudono alle 18.30)