TUTTO ESAURITO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO DI “ETICA” CON VITO MANCUSO

Misano Adriatico, 12 ottobre 2024 – Teatro Astra gremito in ogni ordine di posti per la serata d’apertura di “Etica”, la nuova rassegna filosofica di Misano Adriatico avviatasi ieri sera. Oltre 300 persone sedute in sala e tantissime quelle che non sono riuscite ad entrare per raggiunta capienza, per la lectio inaugurale tenuta da Vito Mancuso.

“Ancora una volta Misano Adriatico si conferma un punto di riferimento per gli appuntamenti filosofici a livello nazionale – il commento della Vicesindaca e Assessora alla cultura Maria Elena Malpassi, intervenuta all’apertura insieme a Gustavo Cecchini, che cura la rassegna per conto del Comune -. Lo dimostra la tantissima gente venuta, anche da lontano, per assistere all’interessante lezione tenuta da Vito Mancuso. Siamo certi che anche i prossimi incontri, che vedranno salire sul palco dell’Astra altri pensatori d’eccellenza, sapranno suscitare altrettanto interesse”.

L’appuntamento con il secondo incontro è per venerdì 18 ottobre. Protagonista il filosofo Paolo Ercolani con: Algoretica il posto dell’uomo e della macchina.

