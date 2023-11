TUTTO ESAURITO SABATO SCORSO AL CINEMA TEATRO ASTRA DI BELLARIA IGEA-MARINA PER LA MEDEA DI LAURA MORANTE

Dopo l’omaggio ad Alda Merini di Boni e Prayer e dopo Euripide,

il prossimo appuntamento sarà con la commedia tragicomica da balera del Teatro delle Temperie in scena il 14 dicembre con Tony&Ketty

Bellaria Igea-Marina, 20 novembre 2023 – Una interpretazione intensa, carica di pathos, che si è conclusa con un lungo applauso da parte del pubblico: sabato 18 novembre, al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina ha registrato il tutto esaurito lo spettacolo Medea portato in scena da Laura Morante accompagnata dai musicisti Davide Alogna e Giuseppe Gullotta.

Secondo spettacolo di prosa della stagione 2023-24 del Cinema Teatro Astra gestito dalla società Approdi e secondo sold out dopo quello registrato con l’omaggio di Alessio Boni e Marcello Prayer alla poetessa Alda Merini con Canto degli esclusi, lo scorso 7 ottobre.

Una partenza davvero alla grande per un cartellone che per il prossimo appuntamento virerà sui toni della commedia, anzi sulla commedia tragicomica da balera, con lo spettacolo Tony & Ketty di Andrea Lupo e Mara Di Maio (Teatro delle Temperie) in programma il 14 dicembre (ore 21). Una storia frizzante, sul mondo del liscio, che coinvolge e diverte il pubblico dal primo momento.

INFO E BIGLIETTI:

Intero €20.00, Ridotto €18.00

In vendita su liveticket.it/teatroastrabellaria

Oppure direttamente alla BIGLIETTERIA del teatro: mercoledì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tutto il programma su www.teatroastrabim.it – info@teatroastrabim.it – tel. 39 351 53 65 686

FB: Cinema Teatro Astra BIM – IG: cinemateatroastra_bellaria

Ufficio Stampa